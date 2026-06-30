Outre Ronald Koeman, Valentijn Driessen désigne également un joueur comme principal responsable de l’élimination en Coupe du monde

L’heure est venue de souffler un vent de renouveau sur la sélection néerlandaise, désormais privée de son sélectionneur Ronald Koeman et de son capitaine Virgil van Dijk. C’est le verdict sans appel que livre le journaliste Valentijn Driessen dans sa dernière chronique publiée dans De Telegraaf.

Cette personnalité médiatique de premier plan affirme avoir honte de la stratégie adoptée par les Oranje. « Avec sa stratégie, Koeman a perdu bien plus que le premier match à élimination directe du deuxième tour et la chance d’accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde. »

« La façon dont l’équipe nationale néerlandaise s’est présentée au monde entier, aussi défensive et dépourvue de toute initiative, est une véritable honte. À Monterrey, Koeman et son capitaine Van Dijk ont renié tout ce que représente notre football national », poursuit Driessen.

Driessen ne s’en prend pas au défenseur de Liverpool sans raison. « Ce style de jeu ultra-défensif a été choisi parce que Van Dijk n’était pas au point en défense lors de la phase de poules de la Coupe du monde. Mais peu importe le nombre de défenseurs dont on l’entoure : Van Dijk a fait son temps. »

Driessen en a également assez de Koeman, dont il estime qu’il doit quitter son poste de sélectionneur. « Juste après le match, il a déclaré n’y avoir pas réfléchi, mais sa position n’est plus tenable. »

« Il va maintenant y réfléchir et c’est pourquoi il n’a pas voulu jeter l’éponge à Monterrey. Pourtant, cela ne saurait tarder et s’il ne veut pas être limogé par la direction de la KNVB, il doit prendre ses responsabilités ce mardi. »

Il conclut par un constat sans appel : « Il est temps d’un nouveau souffle et d’un nouveau départ pour l’équipe nationale néerlandaise. Sans Koeman ni Van Dijk. »