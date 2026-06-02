Selon l'Eindhovens Dagblad, le FC Porto n'est pas le seul club intéressé par Mauro Júnior. Le polyvalent gaucher du PSV serait également dans le viseur de Como et du Real Betis.

Selon le spécialiste des clubs Rik Elfrink, le PSV s’apprête à vivre un été chargé sur le marché des transferts, et Mauro est l’un des joueurs les plus courtisés.

« Mauro est déjà pressenti pour le FC Porto, tandis que les noms du club italien de Côme et du Real Betis espagnol circulent également dans les couloirs », explique Elfrink.

« Des formations de Ligue des champions s’intéresseraient aussi au Brésilien, qui dispose par ailleurs d’une offre de prolongation de la part du club. Son indemnité de transfert reste modeste. »

Sous contrat jusqu’en 2029, le Brésilien pourrait toutefois rester à Eindhoven : le club négocie une prolongation afin de supprimer la clause libératoire.

Polyvalent, Mauro (27 ans) compte exactement 200 matchs sous le maillot du PSV, pour neuf buts marqués et 31 passes décisives. La saison dernière, il a largement contribué au troisième titre consécutif des Eindhoviens.

Son coéquipier Joey Veerman, du même âge, peut aussi partir pour un montant convenu. Le PSV attend encore que les premiers clubs intéressés se manifestent concrètement pour le joueur originaire de Volendam.