Ce dimanche soir, l’équipe d’Espagne disputera l’un des matchs les plus cruciaux de son histoire, affrontant l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026.

Outre l’objectif de remporter le titre et d’ajouter une deuxième étoile à son maillot, la sélection ibérique peut également établir quatre nouveaux records qui marqueraient durablement l’histoire de la Roja.

La sélection espagnole affiche actuellement une série de 37 matchs consécutifs sans défaite, avec 28 victoires et 9 nuls, depuis sa défaite 0-1 en amical contre la Colombie au stade de Wembley le 22 mars 2024.

Après sa victoire contre la France en demi-finale, l’équipe de Luis de la Fuente a égalé le record détenu par l’Italie, restée invaincue pendant 37 matchs entre 2018 et 2021, avant que l’Espagne ne mette fin à cette série en s’imposant en demi-finale de la Ligue des Nations.

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Par ailleurs, si l’Espagne remporte le titre et n’encaisse qu’un seul but, voire aucun, en finale, elle établira le meilleur bilan défensif jamais enregistré par un champion de la Coupe du monde, selon le journal catalan « Sport ».

Le gardien Unai Simón détient déjà le record de minutes consécutives sans encaisser de but dans l’histoire de la Coupe du monde, ses filets n’ayant tremblé qu’une fois, en quart de finale contre la Belgique.

À titre de comparaison, la France en 1998, l’Italie en 2006 et l’Espagne en 2010 n’avaient concédé que deux buts chacune durant le tournoi, dans un format alors moins dense, sans huitièmes de finale.

Pau Cubarsi s’impose comme l’un des éléments phares de la défense dans cette aventure. Ce défenseur de 19 ans, associé à Lamine Yamal, pourrait former le premier duo d’adolescents à remporter la Coupe du monde avec la même sélection.

À ce jour, seuls trois joueurs ont disputé une finale de Coupe du monde avant leurs 20 ans : Pelé (17 ans) en 1958, Giuseppe Bergomi (18 ans) en 1982 et Kylian Mbappé (19 ans) en 2018 ; tous sont devenus champions du monde.

Un record espagnol

En attaque, Mikel Oyarzabal est en passe de s’offrir un autre record historique. Grâce à son penalty face à la France, il a égalé la marque d’Emilio Butragueño et de David Villa, devenant le joueur espagnol le plus prolifique d’une même édition de la Coupe du monde, avec cinq réalisations au compteur.

Il a inscrit un but contre la France ainsi que deux doublés face à l’Arabie saoudite et à l’Autriche.

Butragueño avait marqué quatre fois contre le Danemark en huitièmes de finale de la Coupe du monde 1986, puis une dernière fois face à l’Irlande du Nord en phase de groupes, tandis que David Villa a inscrit ses cinq buts lors de l’édition 2010 : contre le Honduras (doublé), le Chili, le Portugal et le Paraguay.