Outkast et MUNDIAL dévoilent un maillot de football ATLiens pour le 30e anniversaire au profit de la jeunesse d’Atlanta

Il y a trente ans, deux jeunes de 21 ans originaires d’Atlanta ont sorti un album qui a contribué à changer la trajectoire du hip-hop.

Avec ATLiens, André 3000 et Big Boi ont livré un projet qui ne ressemblait presque à rien d’autre à l’époque. Ambitieux, cinématographique et résolument sudiste, il a offert aux auditeurs du monde entier une fenêtre sur les vies, les quartiers et les communautés qui ont façonné Outkast.

L’album a propulsé le duo dans une autre dimension tout en contribuant à faire d’Atlanta l’un des centres culturels les plus influents de la musique. Trois décennies plus tard, Outkast célèbre cet héritage en rendant à la communauté où son parcours a commencé.

GOAL

Le duo s’est une nouvelle fois associé à MUNDIAL, cette fois pour produire un maillot de football ATLiens en édition limitée en collaboration avec Soccer in the Streets, une organisation à but non lucratif basée à Atlanta dont la mission est de fournir un accès gratuit au football pour les jeunes à travers Atlanta.

Dans le cadre du projet, des maillots officiels ATLiens ont été créés pour les équipes de jeunes de Soccer in the Streets à East Point, où André 3000 et Big Boi se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient le lycée Tri-Cities. Les équipes porteront ces maillots pendant les matchs cette saison.

Une série limitée du maillot sera également commercialisée dans le monde entier via MUNDIAL, avec une partie des recettes destinée au programme gratuit de football pour les jeunes de Soccer in the Streets à travers Atlanta.

Le design s’inspire à la fois de l’univers visuel de ATLiens et des maillots de football oversize des années 1990. Il présente un grand col, une coupe ample old school, un motif répété du « A » de ATLiens sur les côtés, ainsi qu’un logo de sponsor phosphorescent sur le devant.

Big Boi a également rendu visite à l’une des équipes d’East Point lors d’un récent entraînement afin de remettre personnellement les nouveaux maillots aux joueurs.

Pour Outkast, cette collaboration représente plus qu’une célébration de l’un des albums marquants du duo. Elle relie l’héritage de ATLiens à la communauté d’Atlanta qui a contribué à l’inspirer, tout en utilisant le football pour offrir de nouvelles opportunités à la prochaine génération de la ville.