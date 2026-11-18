Il y a trente ans, deux jeunes de 21 ans originaires d’Atlanta sortaient un album qui allait contribuer à changer le cours du hip-hop.

Avec ATLiens, André 3000 et Big Boi proposaient un projet qui ne ressemblait presque à rien d’autre à l’époque. Ambitieux, cinématographique et profondément ancré dans le Sud, il offrait au public du monde entier un aperçu des vies, des quartiers et des communautés qui avaient façonné Outkast.

L’album a propulsé le duo dans une autre dimension, tout en contribuant à faire d’Atlanta l’un des centres culturels les plus influents de la musique. Trois décennies plus tard, Outkast célèbre cet héritage en redonnant à la communauté où son aventure a commencé.

GOAL

Le duo s’est de nouveau associé à MUNDIAL, cette fois pour créer un maillot de football ATLiens en édition limitée, en collaboration avec Soccer in the Streets, une association à but non lucratif basée à Atlanta dont la mission est d’offrir aux jeunes de toute la ville un accès gratuit au football.

Dans le cadre de ce projet, des maillots officiels ATLiens ont été créés pour les équipes de jeunes de Soccer in the Streets à East Point, où André 3000 et Big Boi se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient le lycée Tri-Cities. Les équipes porteront ces maillots lors des matches cette saison.

Le maillot sera également commercialisé en quantité limitée dans le monde entier par MUNDIAL. Une partie des recettes sera reversée aux programmes de football gratuits pour les jeunes organisés par Soccer in the Streets à travers Atlanta.

Le modèle s’inspire à la fois de l’univers visuel d’ATLiens et des maillots de football amples des années 1990. Il présente un large col, une coupe carrée à l’ancienne, des bandes latérales ornées du « A » d’ATLiens répété et un logo de sponsor qui brille dans le noir sur le devant.

Big Boi s’est également rendu auprès de l’une des équipes d’East Point lors d’un récent entraînement pour remettre personnellement les nouveaux maillots aux joueurs.

Pour Outkast, cette collaboration va au-delà de la célébration de l’un des albums emblématiques du duo. Elle relie l’héritage d’ATLiens à la communauté d’Atlanta qui a contribué à l’inspirer, tout en utilisant le football pour offrir de nouvelles possibilités à la prochaine génération de la ville.