Ousmane Dembélé se confie dans "Rothen s'enflamme" : "J'ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au Barça"

En fin de contrat l'été dernier, Ousmane Dembélé a finalement prolongé au Barça. Sur RMC, il a réaffirmé sa volonté de rester au Barça.

À deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar, Ousmane Dembélé a accordé un entretien exclusif à RMC dans le cadre de l'émission « Rothen s'enflamme ».

L'international français et joueur du FC Barcelone a répondu ce mercredi 21 septembre aux questions de Jérôme Rothen, Jean-Louis Tourre, Mathieu Bodmer et Fabrice Hawkins.

À propos de sa place sur le terrain

« J'ai plus mes repères sur le côté droit quand même, parce que maintenant avec Barcelone je joue plus à droite. Mon véritable poste était numéro 10 à l'ancienne, mais si je peux jouer à droite ou dans l'axe… Je joue où on me met, l'essentiel c'est d'être sur le terrain. »

À propos de sa nouvelle hygiène de vie

« J'ai été jeune comme tout le monde ! On a pu sortir etc., mais pas tant que ça. Pas comme tout ce que certains ont pu dire, pas ce qu'on imagine. Après il y a eu ce déclic : j'ai grandi, il y a eu un peu d'expérience aussi, mais c'est fini toutes ces histoires-là. »

À propos de sa relation avec Kylian Mbappé

« J'aimerais bien qu'on joue un peu plus ensemble. Sur le terrain aussi on s'entend bien. Je connais ses qualités et il connait les miennes. On a joué environ 4-5 matchs ensemble, et ça s'est très bien passé… je me rappelle contre l'Angleterre ou contre l'Italie avant le Mondial. En tous cas je veux tout faire pour travailler, pour jouer dans le onze. »

Au sujet de sa relation avec Xavi et de sa prolongation au FC Barcelone

« Avec la confiance de Xavi j'étais obligé de rester. J'ai sa confiance, je me sens bien dans le vestiaire, avec tous ces jeunes, toute cette équipe et maintenant ça fait six ans que je suis là-bas (5 en réalité) et je me sens bien. »

« J'ai toujours dit à Xavi que je voulais rester au club. Après c'est des négociations, c'est contractuel, je ne me fixais pas, je ne me disais pas que j'allais quitter le club. […] Je me rappelle d'une réunion lui et moi en décembre où je lui ai dit que j'allais signer mon contrat. Après il y a eu ce qu'il s'est passé, mais j'ai toujours dit que je voulais rester à Barcelone et je me sens bien là-bas. »