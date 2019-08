Ousmane Dembélé "pas perturbé" par les critiques et les rumeurs à son sujet

Alors qu'on lui prête actuellement un mauvais comportement, Ousmane Dembélé ne se soucie guère de ce qui se dit dans les médias.

Ousmane Dembélé fait la une des journaux en en ce moment. L'ailier français a même réussi à faire passer la saga Neymar au second plan auprès de la presse ibérique. Sa blessure au biceps fémoral, qu'il aurait cachée à ses dirigeants barcelonais, est la raison de ce déferlement médiatique à son endroit.

Dembélé devait passer des tests médicaux lundi, mais il a expressément décidé de les manquer, et ce rendre au le même jour. S'il s'avère que c'est vrai, il pourrait être lourdement sanctionné. Que ça soit par son club, ou alors la Ligue Espagnole.

Ce jeudi, et afin de démêler le vrai du faux, RMC a contacté Moussa Sissoko, l'agent de l'ancien rennais. Sans entrer dans les détails, ce dernier a bien fait comprendre que cette histoire est infondée. "Je ne suis pas là pour confirmer ou infirmer ce qui se dit. Si je confirme ou infirme tout ce qui se dit dans les médias, j'y passerai toutes mes journées, a-t-il lâché d'abord sur un ton remonté. On dit qui se justifie s'affaiblit. Quand la critique est fondée, on peut en débattre. Mais quand j'entends des choses fausses, je préfère me concentrer sur l'essentiel."

Il est aussi reproché à Dembélé de manquer de rigueur dans son travail, et aussi dans sa préparation invisible. Un de ses anciens cuisiniers a d'ailleurs entretenu ce mythe, en le critiquant publiquement. "Son mode de vie ? Je n'ai pas envie de faire de la publicité pour le cuisinier qui l'aurait critiqué, s'est emporté Sissoko. Ousmane l'avait choisi, oui. Et c'est moi qui a arreté de bosser avec lui, car ça ne correspondait à ce qu'on voulait."

Face à tant de piques extérieures, il est difficile de rester insensible et concentré sur son sujet. C'est pourtant le cas de Dembélé, d'après ce que rapporte son représentant : "S'il est touché par les critiques ? Quand tu es un sportif d'un haut niveau, tu dois accepter qu'on te fasse des louanges mais aussi qu'on te fasse des critiques. Il le vit très bien, mais ne réagit jamais. Il est focus sur ses objectifs. Et il sait ce qu'il doit faire pour réussir à Barcelone."

"Il veut réussir au Barça"

Il reste une dizaine de jours avant la clôture du mercato. En faisant de nouveau parler de lui autrement que par ses exploits sur le terrain, on aurait pu imaginer que Dembélé aurait été mis sur la liste des transfert par le Barça ou que l'intéressé lui-même aurait exploré la possibilité d'un nouveau challenge. Dans les faits, il n'en est absolument rien. "On a reçu des marques d'intéret de grands clubs. Mais le discours était clair, à savoir qu'il ne voulait pas partir et qu'il voulait réussir, a précisé Sissoko. Je leur ai dit dès le départ qu'il veut réussir à Barcelone. La porte est fermée, et Paris ou un autre club sont au courant de nos intentions (...) S'il sera au Barça cette saison ? Dans nos plans, il veut rester et a mis tout en oeuvre pour ça. On est en train de travailler dans ce sens-là".

Enfin, l'agent de l'international tricolore assure que les bruits faisant état d'un possible retour de Neymar au Camp Nou ne sont pas plus déstabilisants que les autres. "Non, il ne s'est pas senti menacé. Quand tu joues au Barça, tu t'attends à ce qu'il y ait de la concurrence. Neymar ou un autre, il ne se soucie pas de cela et se soucie de lui et ce qu'il doit faire".