Ousmane Dembélé évoque son avenir et l'intérêt du PSG

Dans un entretient publié ce samedi, Ousmane Dembélé s'est exprimé sur son avenir en club.

Comme ce fut souvent le cas au cours des derniers mercatos, l'avenir d'Ousmane Dembélé est encore incertain. Devenu un homme fort de Xavi au FC Barcelone, l'international français pourrait envisager de prolonger son contrat, qui expire en juin 2024. Et si dans le même temps le Paris Saint-Germain serait intéressé par sa situation, le champion du monde 2018 se sent heureux en Catalogne, même si rien n'est encore fait pour sa prolongation.

Une prolongation jusqu'en 2027 au Barça ?

Dans un entretien accordé à Marca qui fait la Une du quotidien espagnol ce samedi, l'ancien Rennais s'est exprimé sur les négociations en cours à propos d'une éventuelle prolongation. "Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l'équipe, et aussi chez moi à Barcelone. On verra ce qui se passera. (...) Je me sens très bien au sein l'équipe et avec tout le monde. L'année dernière, il y a eu des négociations, mais c'est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à un moment ou à un autre", a confié le joueur de 26 ans avant de s'attarder sur un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain.

"Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG", a-t-il ajouté. Le message est clair.