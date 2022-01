Ousmane Dembélé au PSG : discussions, accord, échanges... qu'y a-t-il de vrai ?

Dimanche soir, le nom d'Ousmane Dembélé a agité la toile. En effet, Foot Mercato révélait que l'international français avait un accord oral avec le PSG et que des discussions étaient en cours avec le FC Barcelone pour trouver un accord avec le joueur qui est en fin de contrat dans six mois en Catalogne.

L'ensemble des médias qui ont travaillé sur le sujet décrivent une situation plus nuancée. De son côté, GOAL s'est aussi renseigné pour connaître l'état d'avancée de ce dossier et les sons de cloches sont différents.

Du côté du PSG, on est catégorique. Ce n'est pas vrai, il n'y a rien du tout et on conserve toujours le même discours : les arrivées sont conditionnées à des départs, ce qui explique notamment que le dossier Tanguy Ndombele n'a pu aller au bout.

Barcelone envisage des échanges avec Paris

Dans le camp d'Ousmane Dembélé, on confirme les discussions entre le PSG et le FC Barcelone, tout en précisant que le joueur n'a pas d'accord avec le club de la capitale.

Comment Paris, qui n'a pu faire venir Tanguy Ndombele en prêt, pourrait-il réaliser ce transfert ? En employant la même méthode, à savoir tenter un échange de joueurs alors que le Barça est disposé à laisser partir Dembélé dès cet hiver pour récupérer une contrepartie.

Selon toute vraisemblance, c'est Barcelone qui a initié cette proposition. Ce qui peut signifier que les discussions ont été unilatérales ? Pas forcément. Ce jeu de poker-menteur devrait pourtant en rester là, car au PSG, on affirme que le mercato est terminé. Dans le sens des arrivées en tout cas.