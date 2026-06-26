La France a également remporté son troisième match de cette Coupe du monde. À Boston, elle s'est imposée 1-4 face à la Norvège, notamment grâce à un triplé d'Ousmane Dembélé. La France termine ainsi en tête de son groupe, tandis que la Norvège doit se contenter de la deuxième place.

Les deux formations étaient déjà assurées de figurer parmi les 32 meilleures nations, si bien que l’enjeu se limitait à l’attribution de la première et de la deuxième place du groupe. Ståle Solbakken, le sélectionneur norvégien, a donc choisi de reposer ses cadres, dont Erling Braut Haaland et Martin Ødegaard. Côté français, Didier Deschamps était absent pour assister aux funérailles de sa mère.

Les Bleus ont démarré sur les chapeaux de roue : dès la vingtième seconde, Kylian Mbappé a frappé la barre transversale. Le break est intervenu dès la 6^e minute, Dembélé feintant son vis-à-vis avant d’envoyer le ballon dans le coin opposé.

L’ailier droit a ensuite doublé la mise en deux temps, plaçant le ballon dans le coin opposé pour porter le score à 2-0, puis 3-1. Entre ces deux réalisations, profitant d’un relâchement défensif français, Thelo Aasgaard a réduit l’écart d’une frappe dans le petit filet.

Dès la reprise, la Norvège a obtenu un penalty après une faute de Theo Hernández sur Oscar Bobb, mais Mike Maignan a repoussé la tentative de Jørgen Strand Larsen.

La France a ensuite géré son avance en seconde période. La Norvège a continué de se projeter, mais sans trouver la faille, grâce notamment aux interventions décisives de Maignan. En toute fin de match, Désiré Doué a conclu le score d’une tête au second poteau (1-4).

Au prochain tour, les Bleus défieront l’une des meilleures troisièmes ; l’identité de cette équipe sera connue plus tard. En cas de qualification, ils pourraient ensuite croiser l’Allemagne en huitièmes, puis les Pays-Bas en quarts. La Norvège, elle, affrontera la Côte d’Ivoire dès le tour suivant.