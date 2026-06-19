Ounahi : « Le match nul face au Brésil ne nous satisfait pas… Notre objectif est de faire mieux qu’en 2022. »

Le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Ezzedine Ounahi, a souligné qu’aucun relâchement n’était perceptible au sein de la sélection marocaine après le match nul 1-1 face au Brésil en Coupe du monde.

Le groupe se prépare désormais à défier l’Écosse, tôt demain matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Relayées par l’agence Reuters lors de la conférence de presse de présentation, ses propos ont rappelé que les Lions de l’Atlas veulent faire mieux que leur parcours historique au Qatar, il y a quatre ans, lorsqu’ils avaient atteint les demi-finales.

Il a ajouté : « Nous savons que cette Coupe du monde sera plus longue que celle du Qatar en 2022, et nous devons bien gérer l’ensemble du tournoi. Nous ne sommes pas venus ici seulement pour affronter le Brésil, livrer un superbe match, puis en rester là. »

« Nous voulons aller plus loin que ce que nous avions accompli au Qatar. Nous savons tous que nous devons obtenir un résultat positif face à l’Écosse. »

« Nous avons 40 millions de Marocains derrière nous. Nous avons un effectif talentueux et complet, et nous voulons faire mieux qu’au Qatar. Notre objectif est d’aller le plus loin possible », a-t-il insisté.

Il a ajouté : « La rencontre de demain sera plus importante et plus difficile. L’Écosse compte trois points, tandis que nous n’en avons qu’un, et nous ne pouvons pas l’oublier. Nous devons gagner pour aborder plus sereinement notre troisième match contre Haïti. »