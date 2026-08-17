L'international marocain Azzedine Ounahi est proche de quitter les rangs du club espagnol de Gérone lors du mercato estival en cours, alors que plusieurs clubs européens et saoudiens s'intéressent à ses services.

Azzedine Ounahi a fait son retour à Gérone après avoir bénéficié d'une période de repos consécutive à sa participation avec la sélection marocaine à la phase finale de la Coupe du monde.

Les prestations remarquables livrées par le joueur la saison dernière, ainsi que son apparition remarquée avec le Maroc lors de la Coupe du monde, ont contribué à attirer l'intérêt de nombreux clubs, aussi bien en Liga qu'à l'étranger, d'autant qu'il est considéré comme l'un des éléments clés au sein de la sélection marocaine.

Le site marocain « Le360 Sport » a rapporté que les clubs d'Al-Ittihad (Arabie saoudite) et de Hull City (Angleterre), ainsi que l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas), ont manifesté leur souhait de recruter Ounahi lors du mercato estival actuel.

Le site a ajouté que l'Atlético Madrid (Espagne) a également rejoint la liste des clubs intéressés par le recrutement du milieu de terrain de la sélection marocaine, précisant que l'Ajax apparaît actuellement comme le plus proche de conclure le transfert d'Ounahi.

Le nom d'Ounahi avait été associé, lors du mercato estival actuel, à un transfert vers le Barça ou Manchester City, selon des rapports médiatiques espagnols, mais ces intérêts ne se sont pas jusqu'à présent transformés en offres officielles pour recruter le joueur.

Âgé de 26 ans, Ounahi a réussi à attirer les regards lors de sa participation avec la sélection marocaine aux deux éditions de la Coupe du monde 2022 et 2026, après avoir livré des prestations remarquées sous le maillot du Maroc, ce qui en a fait la cible de nombreux clubs européens et saoudiens.