L'international marocain Azzedine Ounahi a inscrit son premier but sous les couleurs du Panathinaïkos, lors de la victoire de son équipe face à son hôte le Panetolikos (3-0), ce dimanche, dans le cadre de la troisième journée du championnat de Grèce de première division.

Taborda a ouvert le score pour le Panathinaïkos à la 14e minute, avant qu'Ounahi n'ajoute le deuxième but à la 39e minute, apposant ainsi sa première empreinte avec le club grec depuis son arrivée lors du mercato estival en cours.

Calabria a complété le triplé du Panathinaïkos à la deuxième minute du temps additionnel, permettant à l'équipe de confirmer sa victoire sur le score de trois buts à zéro et de décrocher un nouveau succès en championnat.

Ounahi a pris part au onze de départ, avant de quitter la pelouse à la 61e minute, la même minute qui a vu le remplacement de son compatriote Imran Louza, qui avait également débuté la rencontre comme titulaire.

Ounahi et Louza avaient rejoint le Panathinaïkos lors du mercato estival en cours, Ounahi ayant signé un contrat avec le club jusqu'en 2030, tandis que Louza est lié à l'équipe grecque jusqu'en 2029.