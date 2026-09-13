Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Ounahi écrit la première ligne de son histoire avec le Panathinaïkos : une première empreinte dans une soirée à trois buts

Panathinaikos vs Panetolikos
Panathinaikos
Panetolikos
Super League
A. Ounahi
Grèce
Maroc

L'international se révèle en Grèce.

L'international marocain Azzedine Ounahi a inscrit son premier but sous les couleurs du Panathinaïkos, lors de la victoire de son équipe face à son hôte le Panetolikos (3-0), ce dimanche, dans le cadre de la troisième journée du championnat de Grèce de première division.

Taborda a ouvert le score pour le Panathinaïkos à la 14e minute, avant qu'Ounahi n'ajoute le deuxième but à la 39e minute, apposant ainsi sa première empreinte avec le club grec depuis son arrivée lors du mercato estival en cours.

Calabria a complété le triplé du Panathinaïkos à la deuxième minute du temps additionnel, permettant à l'équipe de confirmer sa victoire sur le score de trois buts à zéro et de décrocher un nouveau succès en championnat.

Ounahi a pris part au onze de départ, avant de quitter la pelouse à la 61e minute, la même minute qui a vu le remplacement de son compatriote Imran Louza, qui avait également débuté la rencontre comme titulaire.

Ounahi et Louza avaient rejoint le Panathinaïkos lors du mercato estival en cours, Ounahi ayant signé un contrat avec le club jusqu'en 2030, tandis que Louza est lié à l'équipe grecque jusqu'en 2029.

Coupe
Kifisia FC crest
Kifisia FC
KIF
Panathinaikos crest
Panathinaikos
PAO
Super League
Panetolikos crest
Panetolikos
PAT
PAOK Salonique crest
PAOK Salonique
PAO
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google