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Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Diffusion de Real Madrid - PSV : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, Real Madrid - PSV est diffusé en direct sur Ziggo Sport. Vous pouvez aussi suivre le match en streaming sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable via Ziggo Go. Choisissez ci-dessous la chaîne TV ou l’offre de streaming qui vous convient.

Actualités des équipes et effectifs

Aucun blessé ni suspendu ne figure dans les données concernant le Real Madrid. Le club a toutefois confirmé l’absence d’Endrick en raison d’une blessure musculaire. Le onze probable de Mourinho est le suivant : Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva et Mbappé.

Aucune blessure ni suspension n’a non plus été signalée du côté du PSV. Le onze probable de Bosz se compose de Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel et Til. D’éventuelles mises à jour suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le Real Madrid a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts et en encaissant 4. Samedi, il s’est imposé 2-1 contre le Celta Vigo. Auparavant, il avait gagné 3-2 sur le terrain de l’AEK Athènes en Ligue des champions et 2-1 chez le FC Barcelone en Liga. Face à Valence et au Racing Santander, sa défense n’a encaissé aucun but (3-0 dans les deux cas).

Le PSV a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Il a marqué 18 buts et en a encaissé 6. Lors de la dernière journée, le PSV s’est imposé 4-1 sur le terrain du NEC. Avant cela, il avait battu Willem II 7-0 et gagné 5-2 chez le SC Cambuur. Sa seule défaite a été concédée à domicile contre le Club Bruges (1-2) en Ligue des champions.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont rarement affrontés. Les données disponibles ne mentionnent qu’un match amical disputé en août 2007, remporté 2-1 par le PSV à Madrid. Mardi marquera donc surtout un nouveau chapitre entre deux équipes qui ont peu d’histoire commune.

Classement

Dans la phase de ligue de la Ligue des champions, le Real Madrid occupe la deuxième place et fait partie des équipes de tête. Le PSV est 24e et doit encore prendre des points lors des matches restants pour remonter au classement.