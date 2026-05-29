Où voir les Pays-Bas jouer aujourd’hui lors de la Coupe du monde 2026 ? Prochain match, diffusion en direct, chaînes TV et streams en ligne

Regarder la Coupe du monde de football 2026 aux Pays-Bas via Ziggo GO présente plusieurs avantages pratiques, notamment parce que les droits de diffusion néerlandais sont intégralement détenus par la chaîne publique NOS.

Voici les principales raisons pour lesquelles l’application est un excellent choix pour suivre la compétition :

Les principaux avantages de la Coupe du monde 2026 sur Ziggo GO

Accès intégral aux 104 matchs via la NPO : la NOS diffusera l’intégralité de la Coupe du monde en direct sur NPO 1, NPO 2 et NPO 3. Comme ces chaînes sont incluses d’office dans l’offre de Ziggo, l’application vous donne un accès direct et sans surcoût à l’intégralité des rencontres, ainsi qu’aux émissions d’avant-match et aux analyses d’experts.

Idéal pour gérer le décalage horaire (Begin Gemist & Replay TV) : Disputée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la Coupe du monde proposera de nombreux matchs en soirée ou tôt le matin (heure néerlandaise). Si vous ratez le coup d’envoi, la fonction Begin Gemist vous permet de reprendre le match dès le premier coup de sifflet. Grâce à Replay TV, vous pouvez également revoir l’intégralité des rencontres nocturnes dès le lendemain matin.

Streaming partout aux Pays-Bas et dans l’UE : que vous soyez chez vous, dans votre jardin, dans le train ou en vacances sur un camping européen, l’application vous permet de suivre toute l’action de la Coupe du monde en direct sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Regarder sur plusieurs écrans à la fois : cette première Coupe du monde à 48 équipes signifie un nombre record de matchs. C'est surtout lors de la fin de la phase de groupes que plusieurs matchs se déroulent en même temps. Avec Ziggo GO, vous pouvez facilement regarder un match sur votre grand écran de télévision tout en suivant un autre match en direct sur votre tablette ou votre téléphone.

Aux Pays-Bas, Ziggo GO n’est pas disponible en tant qu’abonnement de streaming indépendant : l’application est un service gratuit inclus d’office pour tous les abonnés à une offre télévision ou Internet + TV de Ziggo.

Pour y accéder (et donc suivre en streaming les chaînes diffusant par exemple la Coupe du monde), vous souscrivez simplement l’abonnement de base. Voici les tarifs actuels :

Combien coûte Ziggo (avec Ziggo GO inclus) ?

1. Offre TV seule (câble)

Prix mensuel : 23,82 €

Idéal si vous ne souhaitez pas souscrire à Internet chez Ziggo, ce forfait inclut les chaînes numériques de base par câble ainsi qu’un accès complet à l’application pour smartphone, tablette ou TV connectée.

2. Forfaits Internet & TV (combinaisons les plus populaires)

Wifi Start + TV (100 Mbit/s) : 53,50 € par mois

Wifi Moyen + TV (400 Mbit/s) : 61,50 €/mois

Wi-Fi Grand + TV (1 000 Mbit/s) : 69,00 € par mois

Réductions pour les nouveaux clients.

En tant que nouveau client Ziggo, vous profitez quasi systématiquement de promotions très avantageuses. Vous obtenez généralement 50 % de réduction sur votre abonnement durant les 12 premiers mois — soit un forfait de base d’environ 26,75 € par mois la première année — ou vous pouvez choisir un cadeau de bienvenue gratuit.

Vous n’êtes pas encore client Ziggo ?

Sans abonnement fixe et sans frais, téléchargez simplement l’application Ziggo GO pour créer un compte Ziggo Sport Free. Vous pourrez ainsi suivre gratuitement les matchs de football européens de l’UEFA impliquant les clubs néerlandais. À noter : ce compte n’ouvre pas l’accès aux chaînes de télévision néerlandaises habituelles (telles que la NPO).

Pour suivre des matchs depuis l’étranger, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un VPN comme ExpressVPN.

Comment utiliser un VPN ?

1. Inscrivez-vous auprès d'un VPN fiable tel qu'ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l'application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de votre plateforme de streaming préférée.

3. Connectez-vous, recherchez le direct et appuyez sur « Lecture ».

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité à contourner les blocages pour garantir un streaming fluide.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques est contraire aux conditions d’utilisation de certaines plateformes de streaming.

Aux Pays-Bas, la chaîne publique NOS détient les droits officiels. La rencontre sera diffusée en direct sur les principales chaînes gratuites, et sera également disponible en streaming sur NOS.nl ainsi que via l’application NPO Start. Au Japon, le match sera diffusé par le Japan Consortium : retransmission en direct et gratuite sur NHK (chaînes hertziennes, NHK+ et BS Premium 4K), ainsi que sur les chaînes privées Nippon TV et Fuji TV. Une offre numérique premium est également proposée sur DAZN.

Quel sera le prochain match des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2026 ?

Le match d’ouverture des Néerlandais dans la phase de groupes, face au Japon, se tiendra dans l’emblématique AT&T Stadium. Cette rencontre très attendue entre les Oranje et un adversaire de taille sera diffusée sur de nombreuses plateformes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire : Japon Japon Date Dimanche 14 juin 2026 Coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 21 h 00 (BST) Stade AT&T Stadium (stade de Dallas) Lieu Arlington, Texas, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football aux Pays-Bas ?

Pour ne manquer aucune action des Oranje, les supporters peuvent se connecter aux diffusions de la NOS.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre les Pays-Bas pendant la Coupe du monde 2026

Pour soutenir les Oranje, vous devrez vous « déplacer virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou celle de votre choix. Suivez ces étapes :

Optez pour un VPN rapide : ExpressVPN, NordVPN et Surfshark figurent parmi les meilleurs pour 2026 ; Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou TV connectée) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Pays-Bas !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM

Saily, l’eSIM pour voyageurs conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire à un streaming 4K ou HD fluide.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez ensuite votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous vous trouvez (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour regarder des matchs en streaming pendant 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation intégré, un seul clic suffit. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire. Une fois arrivé ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter du match grâce à une connexion mobile ultra-rapide.



