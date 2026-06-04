Où voir l’Algérie jouer aujourd’hui lors de la Coupe du monde 2026 ? Prochain match, horaire du coup d’envoi, chaînes TV et streams en direct

Pour regarder des matchs en dehors du pays où ils sont initialement diffusés, tu peux contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.
Comment faire ?
1. Souscrivez unabonnement auprès d’un fournisseur fiable tel qu’ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.
2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.
3. Connectez-vous à la plateforme, recherchez le flux en direct et cliquez sur « Lire ».
Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de football 2026
🌍 Pays / Région
📺 Chaîne
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albanie
🇩🇿 Algérie
🇦🇩 Andorre
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentine
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australie
🇦🇹 Autriche
🇧🇪 Belgique
🇧🇴 Bolivie
Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
🇧🇷 Brésil
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgarie
🇨🇦 Canada
TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave
🇨🇱 Chili
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombie
Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX
🇭🇷 Croatie
🇨🇾 Chypre
🇨🇿 République tchèque
🇩🇰 Danemark
TV2 Danemark | TV2 Play Danemark
🇪🇨 Équateur
DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+
🇸🇻 El Salvador
Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX
🇪🇪 Estonie
🇫🇯 Fidji : FBC Sports
🇫🇮 Finlande
MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Allemagne
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX
🇭🇳 Honduras
Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX
🇭🇰 Hong Kong
ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports
🇮🇩 Indonésie
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlande
🇮🇹 Italie
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Japon : DAZN Japon
🇽🇰 Kosovo
RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Maurice
🇲🇽 Mexique
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
🇳🇵 Népal
Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV
🇳🇱 Pays-Bas
NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
🇳🇮 Nicaragua
Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.
🇳🇴 Norvège
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Pérou
DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+
🇵🇹 Portugal
🇷🇴 Roumanie
🇸🇲 Saint-Marin
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapour
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC 3 | SABC Plus | Application Sporty TV
🇪🇸 Espagne
DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne
🇸🇪 Suède
🇨🇭 Suisse
RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV
🇹🇷 Turquie
🇬🇧 Royaume-Uni
ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player
🇺🇸 États-Unis
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.
🇺🇾 Uruguay
DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.
🇺🇿 Ouzbékistan
🇻🇪 Venezuela
DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter
🇻🇳 Vietnam
Le parcours de l'Algérie vers la Coupe du monde 2026
Douze ans après leur parcours inoubliable jusqu’aux huitièmes de finale au Brésil, où ils ont poussé jusqu’au bout l’Allemagne, future championne du monde, en prolongation, l’Algérie est enfin de retour sur la plus grande scène du football. Les Verts entrent dans une nouvelle ère où l’expérience de cadres comme Riyad Mahrez se marie parfaitement avec l’explosion d’une génération jeune, technique et ambitieuse. Pour les supporters algériens passionnés, ce retour en Coupe du monde est plus qu’une simple qualification ; il couronne une période de transition majeure destinée à retrouver leur statut d’une des principales puissances footballistiques africaines.
Leur parcours vers l’Amérique du Nord a été marqué par une campagne de qualification impressionnante et largement dominante. Les Verts ont validé leur billet avec aisance, concluant la phase africaine avec huit victoires, un nul et une seule défaite. Le moteur incontesté de cette série a été l’attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura, dont l’excellente forme s’est traduite par pas moins de 10 buts lors des qualifications, ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur des qualifications africaines. Sous la houlette du sélectionneur bosniaque Vladimir Petković, aux commandes depuis début 2024, les Verts ont traversé les qualifications avec un regain de détermination et de résilience.
Sur le plan tactique, le technicien bosnien, fort de son expérience de la Coupe du monde 2018 avec la Suisse, a instauré un système axé sur la possession et la gestion du tempo du match. S’appuyant sur les qualités techniques d’Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri et Farès Chaïbi, il privilégie un dispositif axé sur le contrôle et la récupération du ballon. Si cette approche s’est avérée payante au niveau continental, elle sera forcément mise à l’épreuve sur la scène internationale. Il devra toutefois veiller à ce que cette domination territoriale se traduise en attaques décisives, tout en évitant le piège d’un jeu trop lent ou trop pesant face aux défenses de haut niveau qui attendent les Verts dans le groupe J.