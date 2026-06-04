Où voir l’Algérie jouer aujourd’hui lors de la Coupe du monde 2026 ? Prochain match, horaire du coup d’envoi, chaînes TV et streams en direct

Pour regarder des matchs en dehors du pays où ils sont initialement diffusés, tu peux contourner les restrictions géographiques à l'aide d'un réseau privé virtuel (VPN), tel qu'ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Souscrivez unabonnement auprès d’un fournisseur fiable tel qu’ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse la rencontre.

3. Connectez-vous à la plateforme, recherchez le flux en direct et cliquez sur « Lire ».

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de football 2026

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji : FBC Sports

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes (streaming en direct), Tigo Sports Nicaragua et FOX.

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Application Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

ITV 1 UK | ITVX | STV Écosse | STV Player

🇺🇸 États-Unis

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, application FOX Sports, Tubi, FOX One et Futbol de Primera Radio.

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Le parcours de l'Algérie vers la Coupe du monde 2026

Douze ans après leur parcours inoubliable jusqu’aux huitièmes de finale au Brésil, où ils ont poussé jusqu’au bout l’Allemagne, future championne du monde, en prolongation, l’Algérie est enfin de retour sur la plus grande scène du football. Les Verts entrent dans une nouvelle ère où l’expérience de cadres comme Riyad Mahrez se marie parfaitement avec l’explosion d’une génération jeune, technique et ambitieuse. Pour les supporters algériens passionnés, ce retour en Coupe du monde est plus qu’une simple qualification ; il couronne une période de transition majeure destinée à retrouver leur statut d’une des principales puissances footballistiques africaines.

Leur parcours vers l’Amérique du Nord a été marqué par une campagne de qualification impressionnante et largement dominante. Les Verts ont validé leur billet avec aisance, concluant la phase africaine avec huit victoires, un nul et une seule défaite. Le moteur incontesté de cette série a été l’attaquant de Wolfsburg Mohamed Amoura, dont l’excellente forme s’est traduite par pas moins de 10 buts lors des qualifications, ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur des qualifications africaines. Sous la houlette du sélectionneur bosniaque Vladimir Petković, aux commandes depuis début 2024, les Verts ont traversé les qualifications avec un regain de détermination et de résilience.

Sur le plan tactique, le technicien bosnien, fort de son expérience de la Coupe du monde 2018 avec la Suisse, a instauré un système axé sur la possession et la gestion du tempo du match. S’appuyant sur les qualités techniques d’Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri et Farès Chaïbi, il privilégie un dispositif axé sur le contrôle et la récupération du ballon. Si cette approche s’est avérée payante au niveau continental, elle sera forcément mise à l’épreuve sur la scène internationale. Il devra toutefois veiller à ce que cette domination territoriale se traduise en attaques décisives, tout en évitant le piège d’un jeu trop lent ou trop pesant face aux défenses de haut niveau qui attendent les Verts dans le groupe J.