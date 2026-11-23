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Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Diffusion de Feyenoord - FC Porto : chaîne TV et streaming

Aux Pays-Bas, Feyenoord - FC Porto est diffusé sur Ziggo Sport. Vous pouvez également suivre le match en direct sur Ziggo Go depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Retrouvez les options ci-dessous pour lancer le streaming.

Nouvelles des équipes et effectifs

Selon les informations disponibles actuellement, Feyenoord ne compte aucun blessé ni suspendu. Van Bronckhorst devrait pouvoir compter sur Tjark Ernst dans les buts, avec Givairo Read, Oussama Targhalline et Anis Hadj Moussa dans le onze probable.

Aucune absence ne figure non plus sur la liste du FC Porto. Diogo Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior et Pepe font notamment partie du onze attendu de Farioli. De nouvelles informations sur les compositions suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Feyenoord traverse une période difficile : aucune victoire lors de ses cinq derniers matches, avec deux nuls et trois défaites. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-3 contre l’Excelsior Rotterdam, après un revers 5-3 face au sc Heerenveen. Sur ces cinq rencontres, Feyenoord a inscrit neuf buts et en a encaissé onze.

Le FC Porto a remporté ses cinq matches. La rencontre contre Paredes en Taça de Portugal s’est terminée sur le score de 1-1 et est comptabilisée comme une victoire. Auparavant, Porto avait battu Vitória SC (2-1 à l’extérieur), Naples (4-1) et Estoril (4-0). Porto a marqué douze buts et en a encaissé trois.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont déjà affrontés en Ligue Europa en 2019. Porto s’est imposé 3-2 en décembre, après une victoire 2-0 de Feyenoord à domicile en octobre. Un match amical disputé en 2007 s’était terminé sur le score de 0-0. Sur les trois rencontres recensées, chaque club compte donc une victoire, tandis que Feyenoord a inscrit quatre buts contre trois pour Porto.

Classement

En Ligue des champions, Feyenoord occupe la 32e place, tandis que le FC Porto est 26e. Porto devance donc le club de Rotterdam de six places au classement.