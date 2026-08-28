Le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue Europa aura lieu vendredi à 13 h 00. AZ et NEC sauront alors notamment quels huit clubs ils affronteront dans les mois à venir dans la compétition. Dans cet article, Voetbalzone fait le point sur les adversaires que les deux clubs peuvent tirer au sort et sur la chaîne qui diffusera le tirage.

Voici un aperçu de toutes les équipes participantes à la phase de championnat de la Ligue Europa, la répartition complète des chapeaux, les adversaires possibles d’AZ et de NEC ainsi que les dates des matches de Ligue Europa. Le tirage sera à suivre en direct à la télévision et sur internet à partir de 13 h 00.

Imago

Comment fonctionne le tirage au sort ?

Depuis 2024, le tirage n’est plus effectué avec les traditionnelles boules, mais via un ordinateur qui détermine les adversaires. AZ comme NEC affronteront huit adversaires : deux équipes de chaque chapeau. La répartition de ces chapeaux est basée sur les coefficients UEFA des clubs. Tous les clubs disputent quatre matches à l’extérieur et quatre rencontres à domicile.

Les équipes classées finalement de la 1re à la 8e place se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place disputent un tour intermédiaire. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées et ne sont pas non plus reversées en Ligue Conférence.

Imago

À quoi ressemble la répartition des chapeaux ?

Chapeau 1 : Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ, Olympiakos Le Pirée, Real Sociedad, Olympique Marseille

Chapeau 2 : Ferencváros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzbourg, Celtic, Sparta Prague, Stade Rennais, RSC Anderlecht

Chapeau 3 : Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia Nicosie, Celta de Vigo

Chapeau 4 : TSG Hoffenheim, Besiktas, União Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC, OFI Héraklion, Lillestrøm SK, Levski Sofia, Ararat Armenia

Getty Images

Quels sont les adversaires possibles d’AZ et de NEC ?

AZ et NEC affronteront deux équipes de chaque chapeau, donc aussi de leur propre chapeau. Les clubs d’un même pays ne peuvent pas encore se rencontrer lors de la phase de championnat. Le PSV et Feyenoord s’évitent donc encore provisoirement. Quatre matches à l’extérieur et quatre matches à domicile seront disputés.

À quelle heure a lieu le tirage au sort de la Ligue Europa ?

Le tirage au sort aura lieu à Monaco le vendredi 28 août et débutera à 13 h 00.

Imago

Sur quelle chaîne voir en direct le tirage au sort de la Ligue Europa ?

Ziggo Sport détient aux Pays-Bas les droits de diffusion de toutes les compétitions européennes de clubs et peut donc aussi diffuser en direct le tirage au sort de la Ligue Europa. L’émission débutera à 12 h 30 sur la chaîne principale du diffuseur, Ziggo Sport 1.

Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent suivre gratuitement le tirage via le livestream proposé par l’UEFA sur son site officiel.

Quand AZ et NEC jouent-ils en Ligue Europa ?

Voici toutes les dates de la phase de championnat de la Ligue Europa de la saison 2026/27 :

Journée 1 : 16-17 septembre 2026

Journée 2 : 15 octobre 2026

Journée 3 : 22 octobre 2026

Journée 4 : 5 novembre 2026

Journée 5 : 26 novembre 2026

Journée 6 : 10 décembre 2026

Journée 7 : 21 janvier 2027

Journée 8 : 28 janvier 2027