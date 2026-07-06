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Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Où va la FIFA ? »… Blatter s’en prend à Infantino après « l’appel de Trump »

États-Unis vs Belgique
États-Unis
Belgique
Coupe du monde
F. Balogun
É.-U.
Belgique

Une vague d'indignation a submergé le monde du football après le scandale de Balougon.

Sepp Blatter, ancien président de la Fédération internationale de football (FIFA), a critiqué la décision de l’instance de faire jouer l’attaquant américain Folarin Balogun lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Belgique, après l’annulation de son expulsion face à la Bosnie-Herzégovine.

De nombreux articles affirment que Donald Trump, président des États-Unis, serait intervenu directement auprès de Gianni Infantino avant le huitième de finale contre la Belgique pour obtenir cette décision surprenante, et les réactions se multiplient.

 L’ancien président de la FIFA a brisé le silence par une lettre au ton ferme publiée sur son compte « X ».

Il a déclaré : « Les cartons rouges ne s’annulent pas sur simple intervention politique, mais en vertu des règles, des preuves et des instances indépendantes. »

Il a ajouté : « Si un président américain intervient auprès du président de la FIFA et qu’un joueur est soudainement innocenté avant un match éliminatoire de la Coupe du monde, la question se posera inévitablement : où va la FIFA ? Le football ne doit en aucun cas devenir un terrain d’affrontements politiques. »

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 Cette prise de position tranchée laisse présager de nouvelles remises en question concernant cette décision exceptionnelle de la FIFA, à laquelle s’oppose fermement la Fédération belge de football et à laquelle se rallient de nombreux acteurs, notamment l’Union européenne des associations de football (UEFA) et la Fédération allemande de football.


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