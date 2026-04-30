



Diffuseurs de la Coupe du monde de football 2026 à l'échelle mondiale

🌍 Pays / Région 📺 Diffuseur 🇦🇫 Afghanistan ATN 🇦🇱 Albanie TV Klan 🇩🇿 Algérie ENTV 🇦🇩 Andorre RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentine Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australie SBS 🇦🇹 Autriche ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaïdjan Azərbaycan – ITV 🇧🇪 Belgique VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivie Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Arena Sport 🇧🇷 Brésil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgarie BNT 🇰🇭 Cambodge Hang Meas 🇨🇦 Canada Bell Media Chili (Chilevisión) Chilevisión 🇨🇳 Chine CMG 🇨🇴 Colombie Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croatie HRT 🇨🇾 Chypre Sigma TV 🇨🇿 République tchèque ČT | TV Nova 🇩🇰 Danemark DR | TV2 🇪🇨 Équateur Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonie TV3 Fidji : FBC FBC 🇫🇮 Finlande Yle | MTV3 🇫🇷 France M6 | beIN Sports 🇩🇪 Allemagne ARD, ZDF, Magenta Sport 🇬🇷 Grèce ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hongrie MTVA 🇮🇸 Islande RÚV 🇮🇩 Indonésie TVRI | RRI 🇮🇷 Iran IRIB TV3 🇮🇪 Irlande RTÉ 🇮🇱 Israël KAN | Charlton 🇮🇹 Italie RAI | DAZN 🇯🇵 Japon NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazakhstan QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirghizistan KTRK 🇱🇻 Lettonie TV3 Lettonie 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR Lituanie TV3 Lituanie Luxembourg VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM Maldives 🇲🇻 Medianet Malte 🇲🇹 PBS 🇲🇺 Maurice MBC Mexique 🇲🇽 Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord beIN Sports 🇲🇳 Mongolie EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Monténégro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Népal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Pays-Bas NOS 🇳🇿 Nouvelle-Zélande TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macédoine du Nord Arena Sport 🇳🇴 Norvège NRK | TV2 🇵🇦 Panama Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Pérou América Televisión 🇵🇭 Philippines Aleph Group Pologne 🇵🇱 TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Roumanie Antena 🇷🇺 Russie – Match TV Match TV Saint-Marin RAI | DAZN 🇷🇸 Serbie RTS | Arena Sport Singapour Mediacorp 🇸🇰 Slovaquie STVR | TV JOJ 🇸🇮 Slovénie Arena Sport 🇿🇦 Afrique du Sud SABC | SportyTV 🌏 Amérique du Sud DSports | Disney+ 🇰🇷 Corée du Sud JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 Espagne RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 Afrique subsaharienne New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suède SVT | TV4 🇨🇭 Suisse SRG SSR 🇹🇼 Taïwan ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tadjikistan Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor-Leste ETO 🇹🇷 Turquie TRT Turkménistan Sport au Turkménistan Ukraine 🇺🇦 MEGOGO 🇬🇧 Royaume-Uni BBC | ITV 🇺🇸 États-Unis Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Ouzbékistan Zo’r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV





En savoir plus : Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde de football 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football au Cap-Vert ?

Pour ne manquer aucune action des Bleus, les supporters pourront suivre les rencontres en direct sur New World TV et SuperSport, les chaînes de référence de la région.

Meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre le Cap-Vert à la Coupe du monde de football 2026





Pour soutenir les Bleus, vous devrez vous « téléporter » virtuellement dans un pays proposant une diffusion gratuite ou privilégiée. Suivez ces étapes :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match des Cap-Verdiens !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, l’eSIM de voyage conçue par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait data directement sur votre téléphone. Idéale pour suivre la Coupe du monde 2026, elle assure la bande passante nécessaire pour profiter des matchs en direct en 4K ou en HD, sans latence.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis ) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez et suivez les matchs en direct : une fois sur place ou dès que vous avez besoin de données, activez votre forfait. Il ne vous reste plus qu’à ouvrir votre application de streaming et à profiter de chaque action grâce à une connexion mobile dédiée et haut débit.







