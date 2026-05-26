Où suivre en direct les matchs de la République tchèque lors de la Coupe du monde de football 2026 ? Chaînes TV et streams en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques enfreint les conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En République tchèque, les droits de diffusion sont partagés entre la chaîne publique Česká televize et le groupe privé TV Nova. Les supporters peuvent donc suivre la rencontre en direct et en clair à la télévision via ČT Sportet Nova, ou opter pour une diffusion numérique complète sur l’application ČT sport/iVysílání et la plateforme de streaming Voyo. En Corée du Sud, la rencontre sera diffusée en exclusivité dans le cadre d’un accord conclu entre la chaîne privée JTBC et le diffuseur public KBS, après l’échec des négociations avec d’autres opérateurs. Les supporters pourront donc la suivre en direct sur leurs antennes principales, ainsi qu’en streaming via l’application JTBC NOW et la plateforme KBS+.

Quel est le prochain match de la République tchèque pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la République tchèque à la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui l’opposera à la Corée du Sud, se tiendra dans l’emblématique Estadio Guadalajara. Ce retour très attendu de la « Narodny Tym » sur la scène internationale après vingt ans d’absence sera diffusé sur de nombreuses chaînes gratuites et payantes.

Détails Informations Adversaire Corée du Sud Date Jeudi 11 juin 2026 Heure du coup d’envoi 20 h 00 (heure locale) / 3 h 00 (BST, 12 juin) Stade Estadio Guadalajara (Akron Stadium) Ville Zapopan, Guadalajara, Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en République tchèque ?

Pour suivre la campagne des Bleus, les supporters peuvent se connecter à Česká televize et TV Nova.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder la République tchèque à la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale tchèque, vous devrez en quelque sorte vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur local Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de la République tchèque en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD sur une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



