



Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour le streaming sportif.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Ouzbékistan, la rencontre sera diffusée sur Zo’r TV, chaîne disponible partout via la TNT, le câble et les plateformes de streaming locales. En Colombie, Caracol Televisiónet RCN Televisión détiennent les droits de diffusion. Le match sera donc retransmis en direct sur Caracol TV et Canal RCN, ainsi que sur leurs services numériques Caracol Play et Deportes RCN.

Quel sera le prochain match de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes, qui verra l’Ouzbékistan affronter laColombie, se tiendra dans l’emblématique Estadio Azteca. Il s’agit d’une rencontre historique pour les « Loups blancs », et elle sera diffusée sur plusieurs chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Colombie Date Mercredi 17 juin 2026 Heure du coup d’envoi 21 h 00 (heure locale) / 3 h 00 (BST, 18 juin) Stade Estadio Azteca (Stade Aztèque) Ville Mexique

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Ouzbékistan ?

Pour ne manquer aucune action de l’équipe ouzbèke, les fans peuvent suivre la retransmission en direct sur Zo’r TV.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre l’Ouzbékistan lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour soutenir l’équipe nationale ouzbèke, vous devrez vous « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Ouzbékistan !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



