Où suivre en direct les matchs de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Chaînes TV et streams en ligne





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive en direct.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigation privée pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En Arabie saoudite, la rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS, détenteur exclusif des droits du tournoi pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). L’opérateur assurera la couverture en direct sur ses chaînes beIN SPORTS MAX et proposera également une diffusion simultanée sur son application beIN CONNECT. En Uruguay, les supporters pourront regarder la rencontre en direct et en clair sur la chaîne publique nationale Canal 5 ou la suivre en streaming via la plateforme numérique publique Antel TV. Une couverture intégrale des 104 matchs du tournoi est également proposée en Uruguay par DirecTV Sports (DSports) et son application de streaming DGO.

Quel sera le prochain match de l’Arabie saoudite dans la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture du groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra l’Arabie saoudite affronter l’Uruguay, se tiendra au célèbre Miami Stadium. Cette rencontre très attendue entre les « Faucons verts » et l’un des géants historiques du football sud-américain sera diffusée sur de nombreuses chaînes gratuites ainsi que sur des plateformes payantes.

Détails Informations Adversaire Uruguay Date Lundi 15 juin 2026 Heure du coup d’envoi 18 h 00 (heure locale) / 23 h 00 (BST) Stade Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Ville Miami Gardens, Floride, États-Unis

Diffuseurs officiels de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Arabie saoudite ?

Pour suivre la campagne des Green Falcons, les supporteurs peuvent se connecter à beIN Sports.

Pour ceux qui privilégient les solutions gratuites, l’utilisation d’un VPN fiable permet de se géolocaliser dans un pays diffusant les matchs sans frais et de soutenir virtuellement l’équipe d’Arabie saoudite.

Pour soutenir l’équipe nationale d’Arabie saoudite, vous devrez donc vous « délocaliser virtuellement » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur situé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et suivez en direct le match de l’Arabie saoudite !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou HD sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des retransmissions intensives de matchs de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



