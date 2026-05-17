Premier League - Premier League Molineux Stadium

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Diffusion Wolverhampton Wanderers - Fulham : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming pour suivre Wolverhampton Wanderers - Fulham. Le match est diffusé en direct sur Viaplay. Cliquez sur le lien pour vous connecter et lancer la rencontre en streaming.

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Actualités des équipes et compositions

Côté Wolverhampton Wanderers, les gardiens José Sá et Sam Johnstone sont à l’infirmerie, tout comme le défenseur Enrique González. Aucun joueur n’est suspendu. La composition probable est la suivante : Bentley ; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno ; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane ; Andre, H. Hwang.

Fulham se déplace à Wolverhampton sans Alex Iwobi et Ryan Sessegnon, tous deux à l’infirmerie. Le défenseur Joachim Andersen est suspendu. La composition probable est la suivante : Leno ; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne ; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, Saša Lukić ; R. Muniz. Tout changement de dernière minute sera signalé dans cet article.

Forme récente

Les Wolverhampton Wanderers restent sur une série de cinq matchs sans victoire en Premier League : zéro succès, un nul et quatre revers. Leur dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-0 à domicile contre Brighton le 9 mai, après des revers 4-0 à West Ham et 3-0 à Leeds United. Les Rouges et Blancs n’ont inscrit que cinq buts pour onze encaissés durant cette période.

Fulham, de son côté, affiche un bilan plus irrégulier : une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Les Cottagers se sont incliné 1-0 sur la pelouse de Bournemouth le 9 mai, puis avaient subi un 3-0 à Arsenal avant de s’imposer 1-0 à Aston Villa. Les Cottagers ont inscrit trois buts et en ont concédé quatre au cours de cette série.

Confrontations directes

Les deux formations se sont récemment affrontées le 1er novembre 2025 : Fulham s’est imposé 3-0 à domicile. Auparavant, le 25 février 2025, les Cottagers avaient déjà gagné 1-2 à Molineux. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan affiche deux victoires pour Fulham, deux pour les Wolves et un match nul ; les Rouges et Blancs s’étaient notamment imposés 2-1 à domicile en mars 2024 puis 4-1 à Craven Cottage en novembre 2024.

Classement

Au classement de la Premier League, Wolverhampton Wanderers occupe la 20e et dernière place, tandis que Fulham pointe à la 11e position.