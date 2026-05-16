Eredivisie - Qualification - Eredivisie - Qualification Koning Willem II Stadion

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations sur les diffusions TV et les streams en ligne.

Diffusion du match Willem II - Almere City FC : chaîne TV et streaming live

Le match entre Willem II et Almere City FC sera diffusé en direct à la télévision et proposé en streaming en ligne. Retrouvez ci-dessous un récapitulatif des options disponibles.

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Actualités et compositions

Côté Willem II, aucun blessé ni suspendu n’est pour l’instant signalé, et la composition probable reste à confirmer. Ce article sera actualisé dès que des informations officielles seront communiquées, juste avant le coup d’envoi.

Même situation chez Almere City FC : pas d’annonce officielle concernant les absents ou la composition probable de l’équipe. Plus d’informations seront communiquées à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme actuelle

Willem II est en excellente forme. Les Tilbourgeois ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres pour un seul match nul, 1-1 contre le RKC. Le dernier match en date était justement le match aller de cette série : une victoire 0-1 sur la pelouse d’Almere City FC. Auparavant, Willem II avait également battu le FC Dordrecht 1-2 et le Jong AZ Alkmaar 3-0. Au total, les Tricolores ont inscrit huit buts et n’en ont concédé que trois.

Almere City FC a remporté trois de ses cinq dernières sorties, mais s’est incliné 0-1 à l’aller. Auparavant, le club avait dominé De Graafschap 3-1 et battu le FC Den Bosch deux fois, 3-0 et 2-3. Le match nul 2-2 contre De Graafschap révèle que l’attaque est efficace, mais que la défense peut encore gagner en solidité. Sur cinq rencontres, Almere a inscrit neuf buts et en a concédé sept.

Confrontations directes

Au cours des deux dernières années, les deux formations se sont régulièrement affrontées dans différentes compétitions. Willem II a pris l’ascendant lors de leurs récentes confrontations : les Tilburgeois ont remporté quatre des cinq derniers duels, dont trois sur le score de 0-1 ou 1-0. La seule exception remonte à une défaite 2-0 à domicile en Eredivisie en mars 2025. Lors du match aller de ces barrages, disputé le 13 mai 2026, Willem II s’est à nouveau imposé 1-0.