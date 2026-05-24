Premier League - Premier League London Stadium

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Diffusion West Ham United - Leeds United : chaîne TV et streaming live

La rencontre entre West Ham United et Leeds United sera diffusée en direct sur Viaplay. Retrouvez ci-dessous les options de streaming pour ce match de Premier League.

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Actualités des équipes et compositions

Chez West Ham, Adama Traoré et le gardien Łukasz Fabiański sont forfait en raison de blessures. Nuno Espírito Santo devrait toutefois aligner un onze de départ probable avec Mads Hermansen dans les cages, Jarrod Bowen et Crysencio Summerville sur les ailes, ainsi que Valentin Castellanos en attaque. Aucune suspension n’est à signaler.

Côté Leeds, plusieurs joueurs sont à l’infirmerie : Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach et Sean Longstaff sont forfait. Daniel Farke devrait ainsi aligner Karl Darlow dans les buts, Dominic Calvert-Lewin en pointe et Brenden Aaronson au milieu. Aucun joueur n’est suspendu chez les visiteurs. D’autres mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

West Ham n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs : un succès 2-1 contre Everton fin avril. S’en sont suivies trois défaites consécutives en Premier League : 3-0 à Brentford, 0-1 à domicile contre Arsenal, puis une récente débâcle 3-1 à Newcastle. Les Hammers n’ont marqué que quatre buts lors de ces cinq rencontres et en ont encaissé huit.

De leur côté, les Whites affichent un bilan bien plus solide : trois succès en cinq rencontres, dont un 3-1 face à Burnley et un récent 1-0 contre Brighton. Entre ces deux victoires, ils ont partagé les points avec Tottenham (1-1) puis Bournemouth (2-2). Le seul accroc reste l’élimination en Coupe d’Angleterre face à Chelsea. Au total, les Whites ont inscrit sept buts et en ont concédé cinq.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en avril 2026 en FA Cup, où le match nul 2-2 au London Stadium n’avait pas permis de désigner un vainqueur. Auparavant, Leeds s’était imposé 2-1 à domicile en Premier League en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan est équilibré : les deux clubs ont remporté deux victoires chacun, tandis qu’un match s’est soldé par un match nul. Au total, ces cinq matchs ont produit quinze buts, confirmant la tendance à la fois prolifique et indécise de leurs confrontations.

Classement

Au classement de la Premier League, West Ham est 18e et lutte pour son maintien, tandis que Leeds, 14e, est à l’abri.