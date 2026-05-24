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Où regarder Tottenham Hotspur - Everton : chaîne TV, streaming live, horaire du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Tottenham vs Everton
Tottenham
Everton
Premier League

Où regarder le match Tottenham Hotspur – Everton et quel est le dernier point sur l’actualité des deux équipes ?

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Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations concernant sa diffusion à la télévision et en streaming.

Diffusion Tottenham Hotspur - Everton : chaîne TV et streaming live

Le match est diffusé en direct sur Viaplay. Cliquez ci-dessous pour accéder immédiatement à la diffusion en direct.

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Actualités des équipes et compositions

Tottenham vs Everton Équipes probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formation
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
31A. Kinsky37M. van de Ven23P. Porro4K. Danso13D. Udogie6J. Palhinha30R. Bentancur11M. Tel22C. Gallagher29P. Sarr9Richarlison1J. Pickford15J. O'Brien16V. Mykolenko6J. Tarkowski5M. Keane10I. Ndiaye42T. Iroegbunam37J. Garner34M. Roehl22K. Dewsbury-Hall9Beto
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Onze de départ

Everton

Entraineur

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Blessures et suspensions

Roberto De Zerbi devra pourtant faire sans plusieurs éléments pour ce match décisif : Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero et Mohammed Kudus sont tous à l’infirmerie. La composition prévue place ainsi Antonin Kinsky dans les cages, derrière une défense composée de Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso et Destiny Udogie. Au milieu, Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur et Conor Gallagher devraient animer le jeu, tandis que l’attaque sera confiée à Mathys Tel, Pape Sarr et Richarlison.

Côté Everton, Jack Grealish et Jarrad Branthwaite sont à l’infirmerie. David Moyes devrait aligner Jordan Pickford dans les cages, une défense composée de Jake O’Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski et Michael Keane. Le milieu de terrain devrait être confié à Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner et Merlin Roehl, tandis que Kiernan Dewsbury-Hall et Beto fourniront les solutions offensives. Toute modification de dernière minute sera intégrée dès que possible.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme récente

TOT
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/6
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

EVE
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/12
Match à plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Tottenham affiche des performances irrégulières lors de ses cinq dernières sorties en Premier League : deux victoires, deux nuls et une défaite. Le revers à domicile face à Chelsea (1-2) a particulièrement fait mal au moral, d’autant que les Spurs restaient sur quatre points glanés à l’extérieur : une victoire 2-1 à Aston Villa et un succès 1-0 à Wolverhampton. Sur l’ensemble de ces cinq sorties, les Londoniens ont donc inscrit sept buts et en ont concédé autant.

Everton traverse, lui, une période plus difficile : les Toffees restent sur cinq matchs sans victoire (un nul, deux défaites). Après un match nul retentissant 3-3 sur la pelouse de Manchester City, les Toffees ont ensuite perdu contre West Ham (2-1) et Liverpool (1-2). Les Blues ont marqué neuf fois mais encaissé onze buts, signe d’une défense en difficulté.

Confrontations directes

TOT

Derniers matches

EVE

3

Victoires

1

Nul

1

13

Buts marqués

6
Match à plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La dernière confrontation remonte à octobre 2025, lorsque Tottenham s’est imposé 0-3 à Goodison Park. Ce succès a mis fin à une période d’incertitude : plus tôt dans l’année, Everton avait battu les Spurs 3-2 à domicile, et en août 2024, c’est Tottenham qui s’était imposé 4-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations directes, Tottenham tient donc la dragée haute, même si les déplacements à Goodison Park se sont souvent révélés moins prévisibles pour les Spurs.

Classement

Au classement de la Premier League, Tottenham occupe la 17e place, tandis qu’Everton pointe à la 12e. Pour les Spurs, cette position signifie que la relégation constitue un risque réel lors de la dernière journée de la saison.

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