Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations concernant sa diffusion à la télévision et en streaming.

Diffusion Tottenham Hotspur - Everton : chaîne TV et streaming live

Le match est diffusé en direct sur Viaplay. Cliquez ci-dessous pour accéder immédiatement à la diffusion en direct.

Regardez le match où que vous soyez avec NordVPN.

Si vous êtes à l’étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Avec un VPN comme NordVPN, vous pouvez établir une connexion en ligne sécurisée pendant le streaming.

Actualités des équipes et compositions

Roberto De Zerbi devra pourtant faire sans plusieurs éléments pour ce match décisif : Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero et Mohammed Kudus sont tous à l’infirmerie. La composition prévue place ainsi Antonin Kinsky dans les cages, derrière une défense composée de Micky van de Ven, Pedro Porro, Kevin Danso et Destiny Udogie. Au milieu, Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur et Conor Gallagher devraient animer le jeu, tandis que l’attaque sera confiée à Mathys Tel, Pape Sarr et Richarlison.

Côté Everton, Jack Grealish et Jarrad Branthwaite sont à l’infirmerie. David Moyes devrait aligner Jordan Pickford dans les cages, une défense composée de Jake O’Brien, Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski et Michael Keane. Le milieu de terrain devrait être confié à Iliman Ndiaye, Tim Iroegbunam, James Garner et Merlin Roehl, tandis que Kiernan Dewsbury-Hall et Beto fourniront les solutions offensives. Toute modification de dernière minute sera intégrée dès que possible.

Forme récente

Tottenham affiche des performances irrégulières lors de ses cinq dernières sorties en Premier League : deux victoires, deux nuls et une défaite. Le revers à domicile face à Chelsea (1-2) a particulièrement fait mal au moral, d’autant que les Spurs restaient sur quatre points glanés à l’extérieur : une victoire 2-1 à Aston Villa et un succès 1-0 à Wolverhampton. Sur l’ensemble de ces cinq sorties, les Londoniens ont donc inscrit sept buts et en ont concédé autant.

Everton traverse, lui, une période plus difficile : les Toffees restent sur cinq matchs sans victoire (un nul, deux défaites). Après un match nul retentissant 3-3 sur la pelouse de Manchester City, les Toffees ont ensuite perdu contre West Ham (2-1) et Liverpool (1-2). Les Blues ont marqué neuf fois mais encaissé onze buts, signe d’une défense en difficulté.

Confrontations directes

La dernière confrontation remonte à octobre 2025, lorsque Tottenham s’est imposé 0-3 à Goodison Park. Ce succès a mis fin à une période d’incertitude : plus tôt dans l’année, Everton avait battu les Spurs 3-2 à domicile, et en août 2024, c’est Tottenham qui s’était imposé 4-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations directes, Tottenham tient donc la dragée haute, même si les déplacements à Goodison Park se sont souvent révélés moins prévisibles pour les Spurs.

Classement

Au classement de la Premier League, Tottenham occupe la 17e place, tandis qu’Everton pointe à la 12e. Pour les Spurs, cette position signifie que la relégation constitue un risque réel lors de la dernière journée de la saison.