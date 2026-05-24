Premier League - Premier League Stadium of Light

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Diffusion de Sunderland - Chelsea : chaîne TV et streaming live

Sunderland-Chelsea est diffusé en direct sur Viaplay. Retrouvez ci-dessous les options de streaming pour ce match de Premier League.

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Actualités des équipes et compositions

Regis Le Bris devra se passer de Romaine Mundle, Chemsdine Talbi et Simon Moore, tous trois blessés. Daniel Ballard est suspendu. Voici la composition prévue : Robin Roefs gardera les buts, derrière une défense composée de Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele et Reinildo. Granit Xhaka et Noah Sadiki animeront le milieu de terrain, tandis que Brian Brobbey mènera l’attaque.

Chez Chelsea, Jamie Gittens, Romeo Lavia et Estevao sont à l’infirmerie. Aucune suspension n’est à signaler. Le onze prévu par Calum McFarlane alignerait Robert Sanchez dans les buts, Enzo Fernández et Moisés Caicedo au milieu de terrain, ainsi que Cole Palmer, João Pedro et Pedro Neto en attaque. Tout changement de dernière minute sera signalé avant le coup d’envoi.

Forme récente

Sunderland a récolté deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq dernières sorties en Premier League. Après avoir dominé Everton 3-1, les Black Cats avaient partagé les points avec Manchester United (0-0) puis Wolverhampton Wanderers (1-1). Le point noir de cette série reste toutefois une défaite 5-0 à domicile contre Nottingham Forest en avril. Au total, les Black Cats ont inscrit neuf buts et en ont concédé dix.

Sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues, Chelsea totalise deux succès, un nul et deux revers. Les Blues ont récemment battu Tottenham 2-1 en Premier League, trois jours après avoir perdu la finale de la FA Cup face à Manchester City (0-1). Les Blues ont également partagé les points avec Liverpool (1-1) et subi une défaite 3-1 face à Nottingham Forest. Sur ces cinq rencontres, ils ont inscrit cinq buts et en ont concédé six.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs, en octobre 2025, s’est soldée par une victoire 2-1 de Sunderland à Stamford Bridge, un résultat qui redonne confiance à l’équipe locale. Chelsea a remporté trois des cinq confrontations directes enregistrées, contre deux pour Sunderland. La performance la plus dominante de Chelsea dans cette série reste sa victoire 5-1 à domicile en mai 2017.

Classement

Au classement final de la Premier League, Chelsea termine huitième et Sunderland dixième, séparés par seulement deux places lors de la dernière journée de la saison.