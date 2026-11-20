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Eredivisie - Journée 13 22 nov. 2026 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

Diffusion de Sparta Rotterdam - AZ : chaîne TV et streaming en direct

Sparta Rotterdam - AZ est à suivre en direct sur ESPN. Voici les options de diffusion à la télévision et en streaming pour ce match d’Eredivisie.

Actualité des équipes et effectifs

Sparta Rotterdam sera privé de Michael Brouwer et de Max de Ligt, blessés. De plus amples informations sur la composition probable sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

AZ compte davantage d’absents. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto et Kees Smit sont tous blessés. L’entraîneur Leeroy Echteld devra faire preuve de créativité dans le choix de son groupe pour ce match.

Forme récente

Sparta Rotterdam a remporté deux de ses cinq derniers matchs, en a perdu deux et a fait un match nul. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-1 à domicile contre ADO Den Haag. Auparavant, Sparta s’était imposé 2-3 sur le terrain du FC Groningen. Sur ces cinq rencontres, Sparta a marqué onze buts et en a encaissé neuf.

AZ a remporté deux de ses cinq derniers matchs et en a perdu trois, sans faire match nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 4-3 contre le FC Groningen en Eredivisie. Auparavant, AZ s’était incliné 1-2 face à la Juventus en Ligue Europa. Sur ces cinq matchs, AZ a marqué huit buts et en a encaissé dix.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 22 février 2026 en Eredivisie, lorsqu’AZ a battu Sparta Rotterdam 3-1 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, AZ compte trois victoires, une défaite et un match nul. Sparta a remporté une rencontre dans cette série, à domicile sur le score de 1-2 en novembre 2024.

Classement

En Eredivisie, Sparta Rotterdam occupe la douzième place, tandis qu’AZ est cinquième.