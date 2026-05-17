Sparta Rotterdam

Eredivisie - Eredivisie Sparta Stadion Het Kasteel

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Actualités des équipes et compositions

Côté Sparta, M. van Bergen est absent pour blessure et B. Martins Indi est suspendu. Le onze probable voit J. Drommel dans les buts, une défense alignant T. Quintero, S. Sambo, M. Young et P. van Aanholt, puis un duo offensif composé de C. Terho et T. Lauritsen.

Côté Excelsior, H. Akujobi est également à l’infirmerie. Les visiteurs aligneraient S. van Gassel dans les buts et G. de Regt en attaque. Tout changement de dernière minute sera communiqué dès que possible.

Forme récente

Le Sparta traverse une période difficile. Les Rotterdamois n’ont pas gagné lors de leurs cinq dernières sorties en Eredivisie (deux nuls, trois défaites), un bilan préoccupant. Ils ont encaissé treize buts et n’en ont marqué que trois. Leur dernière sortie, une défaite 4-0 à domicile contre le FC Twente, a confirmé cette tendance, tout comme le revers 4-1 chez Telstar qui souligne les difficultés défensives.

De leur côté, les Excelsiorais alternent le bon et le moins bon. Ils ont obtenu deux succès, dont une victoire impressionnante 5-0 face au FC Utrecht, et deux nuls. Leur dernière sortie, un 1-1 contre le FC Volendam, montre toutefois qu’ils peinent à tuer les matchs quand l’occasion se présente.

Confrontations directes

Lors de leur dernière confrontation, en septembre 2025, le Sparta s’était imposé 0-1 sur la pelouse de l’Excelsior. Sur les cinq derniers matchs d’Eredivisie, le Sparta domine avec trois victoires, contre une pour l’Excelsior et un match nul. La victoire 4-2 du Sparta à domicile en février 2024 reste la rencontre la plus riche en buts de cette série.

Classement

Actuellement dixième de Eredivisie, Sparta aborde ce rendez-vous avec l’intention de consolider sa position, tandis qu’Excelsior, quatorzième, vise un résultat positif pour sécuriser son maintien en cette fin de saison.