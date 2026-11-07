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Eredivisie - Journée 12 8 nov. 2026 - 06:15 Abe Lenstra Stadion

Diffusion de sc Heerenveen - Feyenoord : chaîne TV et streaming en direct

Le match sc Heerenveen - Feyenoord est diffusé en direct sur Canal+ et ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Utilisez les liens ci-dessous pour accéder directement au service concerné et regarder la rencontre en streaming.

Actualités des équipes et effectifs

Robin Veldman dispose de l’intégralité de son effectif à sc Heerenveen, sans blessure ni suspension signalée. La composition probable est la suivante : Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans et Vente.

Sept joueurs manqueront à Feyenoord en raison de blessures : Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel et Jerry St. Juste sont tous indisponibles. Van Bronckhorst devrait aligner le onze suivant : Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri et Valente. Aucune suspension n’est signalée.

Forme récente

sc Heerenveen est en grande forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son succès le plus récent est une victoire à domicile 1-0 contre NEC en Eredivisie. Auparavant, Heerenveen avait également battu Excelsior Maassluis (0-2) en Coupe des Pays-Bas, ADO Den Haag (2-3 à l’extérieur) et Excelsior Rotterdam (4-0). Son seul faux pas a été une défaite à domicile 2-0 contre le PSV. Sur ces cinq rencontres, Heerenveen a marqué dix buts et en a encaissé cinq.

Feyenoord reste sur une série en dents de scie : une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une défaite 0-3 contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Auparavant, Feyenoord avait fait match nul contre Fortuna Sittard (1-1) et le PSV (1-1), perdu contre le Real Betis (1-0) en Europe et battu Telstar à Heerenveen (3-4 à l’extérieur). L’équipe a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est soldée par un match nul 2-2 à Heerenveen en Eredivisie, le 11 janvier 2026. Auparavant, sc Heerenveen avait créé la surprise en battant Feyenoord 2-3 en Coupe des Pays-Bas (décembre 2025), après s’être incliné 1-0 à De Kuip en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Feyenoord en a remporté deux, Heerenveen deux, et une s’est terminée sur un match nul.

Classement

En Eredivisie, Feyenoord occupe actuellement la première place, tandis que sc Heerenveen est septième.