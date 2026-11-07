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Où regarder SC Heerenveen - Feyenoord : chaîne TV, diffusion en direct en ligne, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Heerenveen vs Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
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Un aperçu des options pour regarder le match entre le sc Heerenveen et Feyenoord, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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Eredivisie - Journée 12
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Diffusion de sc Heerenveen - Feyenoord : chaîne TV et streaming en direct

Le match sc Heerenveen - Feyenoord est diffusé en direct sur Canal+ et ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Utilisez les liens ci-dessous pour accéder directement au service concerné et regarder la rencontre en streaming.

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Actualités des équipes et effectifs

Heerenveen vs Feyenoord Équipes probables

4-2-3-1
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Formation
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
B. KlaverboerB. KlaverboerS. KerstenS. KerstenM. WillemsenM. WillemsenV. ZagaritisV. ZagaritisO. BraudeO. BraudeJ. TrenskowJ. TrenskowM. LindayM. LindayR. MeerveldR. MeerveldN. CourtensN. CourtensL. SmansL. SmansD. VenteD. VenteT. ErnstT. ErnstM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadT. WatanabeT. WatanabeJ. LopezJ. LopezG. ZechielG. ZechielS. SteijnS. SteijnC. VanhoutteC. VanhoutteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Heerenveen

Onze de départ

Feyenoord

Entraineur

  • R. Veldman
  • G. van Bronckhorst

Robin Veldman dispose de l’intégralité de son effectif à sc Heerenveen, sans blessure ni suspension signalée. La composition probable est la suivante : Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans et Vente.

Sept joueurs manqueront à Feyenoord en raison de blessures : Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel et Jerry St. Juste sont tous indisponibles. Van Bronckhorst devrait aligner le onze suivant : Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri et Valente. Aucune suspension n’est signalée.

Forme récente

HEE

HEE - Forme

PSV
D2-0
EXC
V4-0
HAA
V2-3
MAA
V0-2
NEC
V1-0
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
FEY

FEY - Forme

TEL
V3-4
BET
D1-0
PSV
N1-1
SIT
N1-1
INT
D0-3
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

sc Heerenveen est en grande forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son succès le plus récent est une victoire à domicile 1-0 contre NEC en Eredivisie. Auparavant, Heerenveen avait également battu Excelsior Maassluis (0-2) en Coupe des Pays-Bas, ADO Den Haag (2-3 à l’extérieur) et Excelsior Rotterdam (4-0). Son seul faux pas a été une défaite à domicile 2-0 contre le PSV. Sur ces cinq rencontres, Heerenveen a marqué dix buts et en a encaissé cinq.

Feyenoord reste sur une série en dents de scie : une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une défaite 0-3 contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Auparavant, Feyenoord avait fait match nul contre Fortuna Sittard (1-1) et le PSV (1-1), perdu contre le Real Betis (1-0) en Europe et battu Telstar à Heerenveen (3-4 à l’extérieur). L’équipe a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Confrontations directes

Face à face

HeerenveenNulFeyenoord
2
1
2
Eredivisie
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
FDM
KNVB Cup
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
3
FDM
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
0
FDM
Eredivisie
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
FDM
Eredivisie
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
3
Heerenveen badge
Heerenveen
HEE
0
FDM
7Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est soldée par un match nul 2-2 à Heerenveen en Eredivisie, le 11 janvier 2026. Auparavant, sc Heerenveen avait créé la surprise en battant Feyenoord 2-3 en Coupe des Pays-Bas (décembre 2025), après s’être incliné 1-0 à De Kuip en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Feyenoord en a remporté deux, Heerenveen deux, et une s’est terminée sur un match nul.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
N
N
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
N
N
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
N
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
N
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
D
D
N
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
N
V
N
N
V
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
FC GroningueFC GroningueGRO
114342624+215
D
N
D
V
V
9
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
N
V
N
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
D
V
D
N
N
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
V
D
V
N
D
12
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
N
V
V
D
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
N
V
N
V
D
14
NEC NimégueNEC NimégueNEC
112541719-211
D
N
N
N
N
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
113261628-1211
D
D
D
D
N
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
V
D
D
N
D
17
ADO La HayeADO La HayeHAA
111371324-116
D
D
V
N
N
18
WillemWillemWII
120391140-293
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Europa Conference League Playoff
Barrage Relégation
Relégation

En Eredivisie, Feyenoord occupe actuellement la première place, tandis que sc Heerenveen est septième.

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