Eredivisie - Eredivisie Abe Lenstra Stadion

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations concernant sa diffusion à la télévision et en streaming.

Diffusion sc Heerenveen - Ajax : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming pour la rencontre SC Heerenveen – Ajax. Aux Pays-Bas, le match est diffusé sur ESPN via Ziggo.

En déplacement ou temporairement à l’étranger ? Utilisez un VPN pour contourner les restrictions géographiques et vous connecter à votre service de streaming habituel. Sélectionnez un serveur aux Pays-Bas et suivez la rencontre comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder partout avec NordVPN

Si vous êtes à l’étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Avec un VPN comme NordVPN, vous pouvez établir une connexion en ligne sécurisée pendant le streaming.

Actualités des équipes et compositions

Le SC Heerenveen devra se passer du gardien A. Noppert et du défenseur V. Zagaritis, tous deux à l’infirmerie. Aucun joueur local n’est suspendu. Le onze prévu est le suivant : B. Klaverboer ; H. Petrov, M. Willemsen, S. Kersten, O. Braude ; L. Brouwers, J. Trenskow, R. Meerveld ; L. Oyen, M. Linday, D. Vente.

Côté Ajax, plusieurs cadres manquent à l’appel : J. Heerkens, V. Jaros, K. Dolberg, O. Edvardsen et J. Sutalo sont tous à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu chez les visiteurs. La composition probable est la suivante : M. Paes ; T. Tomiyasu, K. Itakura, A. Bouwman, L. Rosa ; O. Gloukh, Y. Regeer, D. Klaassen ; W. Weghorst, M. Godts, S. Berghuis. D’autres mises à jour seront communiquées à l’approche du match.

Forme récente

Le SC Heerenveen a remporté trois victoires, essuyé deux défaites et n'a concédé aucun match nul lors de ses cinq dernières sorties en Eredivisie. Le dernier match s’est soldé par une défaite 2-0 à domicile contre le NAC. Auparavant, Heerenveen s’était imposé 0-2 sur la pelouse du FC Volendam puis 2-1 à domicile face à Fortuna Sittard. Le coup le plus dur a été la défaite 3-0 concédée contre l’AZ. Sur ces cinq rencontres, les Frisons ont inscrit neuf buts et en ont encaissé huit.

L’Ajax, de son côté, totalise deux succès, un nul et deux revers sur ses cinq dernières sorties en Eredivisie. Les Lanciers ont ensuite chuté 1-2 à domicile face au FC Utrecht le 10 mai. Auparavant, ils avaient partagé les points avec le PSV (2-2), un résultat suffisant pour rester au contact du leader. L’Ajax s’était auparavant imposé 0-2 au NAC et 0-3 à Heracles, mais avait aussi perdu 1-2 contre le FC Twente en avril.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 1er novembre 2025, jour où Ajax et sc Heerenveen se sont neutralisés 1-1 à la Johan Cruijff ArenA, lors d’une rencontre de Eredivisie. Auparavant, en janvier 2025, l’Ajax s’était imposé 0-2 sur la pelouse de Heerenveen. Sur les cinq dernières confrontations, l’Ajax s’est imposé à trois reprises, a concédé une défaite et un match nul. La seule victoire de Heerenveen dans cette série remonte à février 2024, lorsque les Frisons s’étaient imposés 3-2 à domicile.

Classement

Actuellement, Heerenveen pointe à la huitième place du classement, tandis qu’Ajax occupe la cinquième position. Les Amstellodamois restent donc en lice pour une place européenne, contrairement à Heerenveen, qui aborde cette rencontre sans pression particulière, ni en vue de l’Europe ni concernant le bas de tableau.