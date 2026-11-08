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Où regarder SC Cambuur - PSV : chaîne TV, streaming en ligne, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Cambuur vs PSV
Cambuur
PSV
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Un aperçu des chaînes sur lesquelles suivre le match entre le SC Cambuur et le PSV, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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Eredivisie - Journée 12
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Diffusion de SC Cambuur - PSV : chaînes TV et streaming en direct

Le match entre le SC Cambuur et le PSV est à suivre en direct sur Canal+ et ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Voici les options de streaming pour cette rencontre d’Eredivisie.

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Actualités des équipes et effectifs

Cambuur vs PSV Équipes probables

4-3-3
Cambuur crest
Cambuur
CAM
Formation
PSV crest
PSV
PSV
3-4-2-1
T. JansenT. Jansenteam-logoD. BouahM. CostarelliM. CostarelliB. van DuijlB. van DuijlI. BaoufI. Baoufteam-logoM. MaertensN. SourenN. SourenR. El ArguiouiR. El ArguiouiN. BinderN. BinderJ. CekaJ. CekaI. HamacheI. HamacheM. KovarM. KovarY. GasiorowskiY. GasiorowskiL. GeertruidaL. GeertruidaA. ObispoA. ObispoI. PerisicI. PerisicG. TilG. TilK. SanoK. SanoR. van BommelR. van BommelS. DestS. DestMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
Cambuur

Onze de départ

PSV

Entraineur

  • Plat Johan
  • P. Bosz

Le SC Cambuur sera privé de Jasper Meijster, Jamal Amofa et Damian Westerhof, blessés. Pour le reste, l’entraîneur Johan Plat dispose de son onze de départ probable, avec notamment Jason Ceka et Ilyes Hamache en attaque.

Le PSV compte davantage d’absents : Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers et Paul Wanner sont tous indisponibles. Peter Bosz devrait aligner un onze avec Matej Kovar dans les buts, ainsi que Ruben van Bommel et Kodai Sano au milieu de terrain.

Forme récente

CAM

CAM - Forme

ZWO
V0-1
AZ
N2-2
WII
V1-6
KLO
V0-2
GAE
V4-0
But marqué (encaissé)
15/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PSV

PSV - Forme

HAA
D2-1
POR
V0-1
FEY
N1-1
WII
V7-0
CLB
D1-2
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le SC Cambuur est en excellente forme : il a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un match nul. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 4-0 contre Go Ahead Eagles, après un succès 6-1 face à Willem II. Sur ces cinq matches, Cambuur a inscrit quatorze buts et n’en a encaissé que deux.

Le PSV a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait un match nul et subi deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 1-2 contre le Club Bruges en Ligue des champions, après une victoire 7-0 contre Willem II en Eredivisie. En cinq matches, le PSV a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Confrontations directes

Face à face

CambuurNulPSV
1
0
4
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
5
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FDM
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
3
PSV badge
PSV
PSV
0
FDM
Eredivisie
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
PSV badge
PSV
PSV
2
FDM
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
4
Cambuur badge
Cambuur
CAM
1
FDM
Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
6
Cambuur badge
Cambuur
CAM
2
FDM
9Buts marqués17
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu le 12 mars 2023 en Eredivisie, lorsque le PSV s’est imposé 5-2 à domicile contre le SC Cambuur. Sur les cinq confrontations directes disponibles, le PSV en a remporté trois et Cambuur une, cette dernière étant une victoire à domicile des Frisons (3-0 le 1er octobre 2022).

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FeyenoordFeyenoordFEY
117403312+2125
N
N
V
V
V
2
AjaxAjaxAJX
117313013+1724
V
V
V
N
N
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
V
N
D
V
D
4
TwenteTwenteTWE
117222810+1823
V
V
D
N
V
5
AlkmaarAlkmaarAZ
116232013+720
D
D
N
D
V
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
N
N
V
N
N
7
HeerenveenHeerenveenHEE
115331913+618
V
V
V
D
V
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
V
D
V
D
N
9
FC GroningueFC GroningueGRO
114342624+215
D
N
D
V
V
10
CambuurCambuurCAM
114342322+115
V
V
N
V
N
11
UtrechtUtrechtUTR
113351931-1212
D
N
V
V
D
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
D
V
D
V
N
13
ZwolleZwolleZWO
123361324-1112
N
V
N
V
D
14
NEC NimégueNEC NimégueNEC
112541719-211
D
N
N
N
N
15
ExcelsiorExcelsiorEXC
123271629-1311
D
D
D
D
D
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
N
V
D
D
N
17
ADO La HayeADO La HayeHAA
122371625-99
V
D
D
V
N
18
WillemWillemWII
120391140-293
N
D
D
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Qualifications pur la Coupe de l'UEFA
Europa Conference League Playoff
Barrage Relégation
Relégation

En Eredivisie, le SC Cambuur occupe actuellement la dixième place, tandis que le PSV est troisième.

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