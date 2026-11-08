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Eredivisie - Journée 12 8 nov. 2026 - 10:45 Kooi Stadium

Diffusion de SC Cambuur - PSV : chaînes TV et streaming en direct

Le match entre le SC Cambuur et le PSV est à suivre en direct sur Canal+ et ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra). Voici les options de streaming pour cette rencontre d’Eredivisie.

Actualités des équipes et effectifs

Le SC Cambuur sera privé de Jasper Meijster, Jamal Amofa et Damian Westerhof, blessés. Pour le reste, l’entraîneur Johan Plat dispose de son onze de départ probable, avec notamment Jason Ceka et Ilyes Hamache en attaque.

Le PSV compte davantage d’absents : Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers et Paul Wanner sont tous indisponibles. Peter Bosz devrait aligner un onze avec Matej Kovar dans les buts, ainsi que Ruben van Bommel et Kodai Sano au milieu de terrain.

Forme récente

Le SC Cambuur est en excellente forme : il a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un match nul. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 4-0 contre Go Ahead Eagles, après un succès 6-1 face à Willem II. Sur ces cinq matches, Cambuur a inscrit quatorze buts et n’en a encaissé que deux.

Le PSV a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait un match nul et subi deux défaites. Son dernier résultat est une défaite 1-2 contre le Club Bruges en Ligue des champions, après une victoire 7-0 contre Willem II en Eredivisie. En cinq matches, le PSV a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu le 12 mars 2023 en Eredivisie, lorsque le PSV s’est imposé 5-2 à domicile contre le SC Cambuur. Sur les cinq confrontations directes disponibles, le PSV en a remporté trois et Cambuur une, cette dernière étant une victoire à domicile des Frisons (3-0 le 1er octobre 2022).

Classement

En Eredivisie, le SC Cambuur occupe actuellement la dixième place, tandis que le PSV est troisième.