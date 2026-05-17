Eredivisie - Eredivisie Philips Stadion

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Diffusion PSV - FC Twente : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming pour PSV - FC Twente. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur ESPN, accessible via Ziggo. Cliquez sur le lien pour vous connecter et suivre la rencontre en direct.

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Actualités des équipes et compositions

Côté PSV, R. van Bommel est forfait en raison d’une blessure, et aucun joueur n’est suspendu. Voici la composition probable du onze de départ : M. Kovar ; S. Dest, R. Flamingo, K. Sildillia, Y. Gasiorowski ; I. Perisic, N. Fernandez, E. Bajraktarevic ; G. Til, P. Wanner, R. Pepi.

Le FC Twente devra se passer de M. Hilgers, blessé, et n’a pas de suspendu. Le onze probable des visiteurs est le suivant : Przemysław Tytoń ; B. van Rooij, S. Lemkin, R. Nijstad, M. Rots ; R. Zerrouki, D. Rots, K. Hlynsson ; S. Oerjasaeter, T. van den Belt, S. Lammers. Tout changement sera communiqué juste avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 7 R. van Bommel Blessures et suspensions 2 M. Hilgers

Forme récente

Le PSV a conclu ses cinq dernières sorties en Eredivisie par quatre victoires et un match nul. En clôture, les Eindhovenais se sont imposés 4-1 sur la pelouse des Go Ahead Eagles le 10 mai. Auparavant, ils avaient dominé PEC Zwolle 6-1, puis battu le FC Utrecht 4-3 et le Sparta 2-0. Son unique partage des points est survenu lors d’un match nul 2-2 sur la pelouse de l’Ajax. Au total, les Eindhovennais ont inscrit dix-sept buts et en ont concédé huit.

Le FC Twente, de son côté, totalise deux victoires et deux nuls sur la même période. Son dernier match s’est conclu par une large victoire 4-0 contre le Sparta le 10 mai, après des matches nuls 2-2 face à l’AZ et 1-1 contre le NEC. Les Tukkers ont également battu le FC Volendam (2-1) et l’Ajax (1-2) à l’extérieur. Au total, Twente a inscrit dix buts et gardé ses cages inviolées à une seule reprise.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 17 août 2025, et le PSV s’est imposé 0-2 sur la pelouse du FC Twente en Eredivisie. Auparavant, en avril 2025, le club de Eindhoven s’était déjà imposé 1-3 à Enschede. Sur les cinq dernières confrontations, le PSV s’est imposé à quatre reprises, dont un large succès 6-1 à domicile en décembre 2024 et une victoire 3-1 en Coupe des Pays-Bas en janvier 2024. Le FC Twente, lui, reste en quête d’un succès dans ce duel.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, le PSV occupe la première place, tandis que le FC Twente pointe à la troisième position.