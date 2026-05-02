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Où regarder PSG - Arsenal : chaîne TV, streaming live, horaire du match et forme récente des deux équipes

Paris Saint-Germain vs Arsenal
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Où regarder le match Paris Saint-Germain – Arsenal et retrouver les dernières actualités des deux équipes.

Voetbalzone vous offre un récapitulatif complet du match, incluant toutes les informations concernant sa diffusion à la télévision et en streaming.

Diffusion du match Paris Saint-Germain - Arsenal : chaînes TV et streams en direct

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal sera diffusée en direct sur Ziggo Sport, RTL et Canal+. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre.

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Actualités des équipes et compositions

Paris Saint-Germain vs Arsenal Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
39M. Safonov4L. Beraldo5Marquinhos21Lucas Hernández33W. Zaire-Emery87J. Neves17Vitinha8F. Ruiz14D. Doue9G. Ramos7K. Kvaratskhelia1D. Raya3C. Mosquera33R. Calafiori6Gabriel2W. Saliba19L. Trossard49M. Lewis-Skelly7B. Saka41D. Rice10E. Eze14V. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • Luis Enrique
  • M. Arteta

Blessures et suspensions

À Budapest, Luis Enrique devra se passer de Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé. La composition probable du PSG est la suivante : Safonov ; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández ; Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz ; Doué, Ramos et Kvaratskhelia. Aucun joueur parisien n’est suspendu.

Côté Arsenal, Ben White, Jurrien Timber et Noni Madueke sont à l’infirmerie. Mikel Arteta devrait aligner le onze suivant : Raya ; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba ; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Rice ; Eze et Gyökeres. Les Gunners ne comptent par ailleurs aucun suspendu. Tout changement de dernière minute sera signalé ici.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme récente

PSG
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/5
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

ARS
-Forme

Buts marqués (encaissés)
8/1
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Le PSG aborde la finale avec des résultats en dents de scie en Ligue 1 : deux victoires, deux nuls et une défaite – dont le revers le plus récent, 2-1 à domicile contre le Paris FC. Auparavant, ils avaient battu Lens 2-0 et Brest 1-0, tout en faisant match nul contre le Bayern Munich (1-1) en Ligue des champions. En cinq rencontres, le PSG a marqué six buts et en a encaissé sept.

Arsenal aborde le voyage à Budapest en excellente forme. Les Gunners ont enchaîné cinq succès consécutifs, dont une victoire 1-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et un 3-0 face à Fulham en Premier League. Leur dernière sortie, un 2-1 sur la pelouse de Crystal Palace, confirme la tendance : Arsenal a marqué lors de ces cinq rencontres et gardé ses cages inviolées à deux reprises.

Confrontations directes

PSG

Derniers matches

ARS

2

Victoires

2

Nuls

1

6

Buts marqués

6
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L’histoire des confrontations entre le PSG et Arsenal en Ligue des champions est récente et riche en rebondissements. Lors de leur dernière rencontre, en mai 2025, le PSG s’était imposé 2-1 à domicile, après qu’Arsenal eut perdu 0-1 chez lui une semaine plus tôt — une double confrontation qui avait permis au PSG d’accéder à la finale. Plus tôt dans la saison, en octobre 2024, Arsenal s’était imposé 2-0 à domicile. Lors de la phase de groupes 2016, les deux clubs s’étaient neutralisés (1-1 à Paris, 2-2 à Londres). Au total, sur cinq confrontations, le PSG compte deux victoires, Arsenal une, et deux matchs se sont conclus par un nul.

Classement

Arsenal a terminé en tête de son groupe en phase de groupes, tandis que le PSG a conclu à la onzième place, un écart qui a naturellement orienté différemment leurs parcours respectifs vers la finale.

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