Eredivisie - Eredivisie MAC3PARK Stadion

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Diffusion du match PEC Zwolle - Feyenoord : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les chaînes TV et les plateformes de streaming vous permettant de suivre PEC Zwolle - Feyenoord. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur ESPN, accessible via Ziggo. Connectez-vous simplement à la plateforme Ziggo pour lancer la diffusion en direct.

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Actualités des équipes et compositions

Le PEC Zwolle est confronté à une longue liste d’absents. S. Shoretire, G. Rahajaan, D. Voute, S. Lagsir, K. de Rooij, A. Garcia MacNulty et J. Faberski sont tous à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze prévu comprend T. de Graaff, T. Velthuis, O. Aertssen, T. Gooijer, S. Graves, T. Oosting, Z. Buurmeester, N. Fichtinger, G. Reiziger, O. Velanas et K. Kostons.

Feyenoord se rend à Zwolle avec ses propres problèmes médicaux : S. van Persie, S. Zand, I. Hwang, A. Ueda, T. Watanabe et L. Sauer sont forfait. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze de départ prévu comprend T. Wellenreuther, G. Trauner, M. Deijl, J. Lotomba, G. Smal, L. Valente, O. Targhalline, T. Kraaijeveld, A. Hadj Moussa, J. Bos et C. Tengstedt. Tout changement de dernière minute sera intégré dès qu’il sera officialisé.

Forme actuelle

Au cours de ses cinq dernières sorties en Eredivisie, le PEC Zwolle a obtenu une victoire, un nul et trois défaites. La dernière sortie, une défaite 3-2 contre Fortuna Sittard le 10 mai, illustre la fragilité défensive. Auparavant, Zwolle s’était certes imposé 1-0 face à Heracles, mais les lourdes défaites 6-1 contre le PSV et 5-0 contre les Go Ahead Eagles soulignent l’ampleur des problèmes. En cinq rencontres, les Blauwvingers ont inscrit six buts et en ont concédé seize.

Feyenoord, de son côté, reste invaincu depuis cinq journées : deux victoires et trois nuls. Le 10 mai, les Rotterdammers ont concédé un partage 1-1 face à AZ. Ils avaient auparavant battu Groningen 3-1 le 25 avril et Fortuna Sittard 2-1 le 3 mai, mais ces trois matchs nuls en cinq sorties traduisent une certaine irrégularité à un moment crucial de la saison.

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux formations remonte au 6 décembre 2025 : le Feyenoord s’était largement imposé 6-1 à domicile face au PEC Zwolle en Eredivisie. Ce succès s’inscrit dans une dynamique nette : sur leurs cinq dernières confrontations directes, le Feyenoord a remporté tous les matchs, avec un score cumulé qui atteste de la supériorité des Rotterdamois. Au cours de ces cinq confrontations, les Zwolliens ont encaissé pas moins de dix-huit buts et n’en ont inscrit que deux.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, Feyenoord occupe la deuxième place, tandis que PEC Zwolle pointe à la treizième position. Un écart qui résume bien la rencontre : un club qui vise une place européenne face à une formation souhaitant conclure la saison sur une note positive.