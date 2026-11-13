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UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Diffusion de Pays-Bas - Grèce : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, le match sera diffusé en direct sur Ziggo Go et Canal+. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour activer votre abonnement et regarder la rencontre en streaming.

Actualités des équipes et effectifs

Virgil van Dijk et Brian Brobbey manqueront à l’appel côté néerlandais. Les deux joueurs ont été jugés inaptes pour cette période de matches internationaux et n’ont pas été remplacés dans l’effectif. Xavi dispose donc de 23 joueurs. De plus amples détails sur la composition probable seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Côté grec, aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour le moment. L’entraîneur Ivan Jovanovic devrait pouvoir compter sur son meilleur effectif. Les informations actualisées sur la composition probable suivront dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

Les Pays-Bas ont enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres. Leur match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 contre la Serbie le 4 octobre. Auparavant, les Néerlandais avaient fait match nul 2-2 contre la Grèce et avaient déjà battu la Serbie 1-2 à Belgrade. La défaite sur cette série de cinq matches correspond à leur élimination en Coupe du monde face au Maroc (1-1, défaite aux tirs au but). En cinq rencontres, les Pays-Bas ont inscrit huit buts et en ont encaissé cinq.

La Grèce compte également deux victoires, deux matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est achevé sur un nul 0-0 contre l’Allemagne le 4 octobre. Auparavant, les Grecs avaient fait match nul 2-2 contre les Pays-Bas et avaient battu l’Allemagne 0-1 à l’extérieur. Leur seule défaite est survenue lors d’un match amical contre l’Italie (0-1) en juin. La Grèce a marqué cinq buts et en a encaissé trois sur cette série.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux pays était le match aller de cette campagne de Ligue des nations, disputé le 1er octobre 2026 à Athènes et conclu sur un score de 2-2. Sur les cinq dernières confrontations directes, les Pays-Bas se sont imposés deux fois, contre une victoire pour la Grèce et deux matches nuls. Lors des qualifications pour le Championnat d’Europe, les Pays-Bas avaient auparavant gagné deux fois : 3-0 à domicile en septembre 2023 et 0-1 à l’extérieur en octobre 2023.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Pays-Bas PAB 4 2 2 0 7 5 +2 8 V N V N 2 Grèce GRÈ 4 2 2 0 5 3 +2 8 N N V V 3 Allemagne ALM 4 1 2 1 3 2 +1 5 N V D N 4 Serbie SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, les Pays-Bas occupent actuellement la première place, tandis que la Grèce est deuxième.