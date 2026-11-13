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UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Diffusion Pays-Bas - Grèce : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, le match sera diffusé en direct sur Ziggo Go et Canal+. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour activer votre abonnement et regarder la rencontre en streaming.

Actualités des équipes et effectifs

Les Pays-Bas seront privés de Virgil van Dijk et de Brian Brobbey. Les deux joueurs ont été jugés inaptes pour cette période de matches internationaux et n’ont pas été remplacés dans le groupe. Xavi dispose donc de 23 joueurs. D’autres précisions sur la composition probable seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de la Grèce, aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour le moment. L’entraîneur Ivan Jovanovic devrait pouvoir compter sur son groupe le plus solide. Des informations actualisées sur la composition probable suivront dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

Les Pays-Bas ont enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres. Leur match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 contre la Serbie le 4 octobre. Auparavant, les Néerlandais avaient fait match nul 2-2 contre la Grèce et s’étaient déjà imposés 1-2 face à la Serbie, à Belgrade. Leur défaite sur ces cinq rencontres correspond à leur élimination en Coupe du monde contre le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but). En cinq matches, les Pays-Bas ont marqué huit buts et en ont encaissé cinq.

La Grèce compte elle aussi deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 0-0 contre l’Allemagne le 4 octobre. Auparavant, les Grecs avaient fait match nul 2-2 face aux Pays-Bas et avaient battu l’Allemagne 0-1 à l’extérieur. Leur seule défaite est survenue lors d’un match amical contre l’Italie (0-1) en juin. La Grèce a marqué cinq buts et en a encaissé trois au cours de cette série.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux pays était le match aller de cette campagne de Ligue des nations, disputé le 1er octobre 2026 à Athènes et terminé sur le score de 2-2. Lors des cinq dernières confrontations directes, les Pays-Bas ont gagné deux fois, contre une victoire pour la Grèce et deux matches nuls. Plus tôt, lors des qualifications pour l’Euro, les Pays-Bas s’étaient imposés à deux reprises : 3-0 à domicile en septembre 2023 et 0-1 à l’extérieur en octobre 2023.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Pays-Bas PAB 4 2 2 0 7 5 +2 8 V N V N 2 Grèce GRÈ 4 2 2 0 5 3 +2 8 N N V V 3 Allemagne ALM 4 1 2 1 3 2 +1 5 N V D N 4 Serbie SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, les Pays-Bas occupent actuellement la première place, tandis que la Grèce est deuxième.