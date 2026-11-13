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Où regarder Pays-Bas - Grèce : chaîne TV, streaming en direct, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Pays-Bas vs Grèce
UEFA Nations League A
Pays-Bas
Grèce

Un aperçu des chaînes où regarder le match entre les Pays-Bas et la Grèce, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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UEFA Nations League A - Journée 5
Johan Cruijff ArenA

Diffusion Pays-Bas - Grèce : chaîne TV et streaming en direct

Aux Pays-Bas, le match sera diffusé en direct sur Ziggo Go et Canal+. Vous trouverez ci-dessous les liens directs pour activer votre abonnement et regarder la rencontre en streaming.

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Actualités des équipes et effectifs

Pays-Bas vs Grèce Équipes probables

4-3-3
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Formation
Grèce crest
Grèce
GRÈ
4-4-2
B. VerbruggenB. VerbruggenM. van de VenM. van de VenD. DumfriesD. DumfriesJ. TimberJ. TimberJ. van HeckeJ. van HeckeQ. TimberQ. TimberF. de JongF. de JongJ. VeermanJ. VeermanC. GakpoC. GakpoC. SummervilleC. SummervilleD. MalenD. MalenK. TzolakisK. TzolakisK. KoulierakisK. KoulierakisK. MavropanosK. MavropanosK. TsimikasK. TsimikasG. VagiannidisG. VagiannidisC. TzolisC. TzolisG. MasourasG. MasourasT. AndroutsosT. Androutsosteam-logoD. KourbelisF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. Pavlidis
Grèce crest
Grèce
GRÈ
4-3-3
Pays-Bas

Onze de départ

Grèce

Entraineur

  • X. Hernandez
  • Ivan Jovanović

Les Pays-Bas seront privés de Virgil van Dijk et de Brian Brobbey. Les deux joueurs ont été jugés inaptes pour cette période de matches internationaux et n’ont pas été remplacés dans le groupe. Xavi dispose donc de 23 joueurs. D’autres précisions sur la composition probable seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de la Grèce, aucune blessure ni suspension n’a été confirmée pour le moment. L’entraîneur Ivan Jovanovic devrait pouvoir compter sur son groupe le plus solide. Des informations actualisées sur la composition probable suivront dès qu’elles seront disponibles.

Forme récente

PAB

PAB - Forme

MAR
D1-1
ALM
N1-1
SER
V1-2
GRÈ
N2-2
SER
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
GRÈ

GRÈ - Forme

ITA
D0-1
SER
V1-2
ALM
V0-1
PAB
N2-2
ALM
N0-0
But marqué (encaissé)
5/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Les Pays-Bas ont enregistré deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres. Leur match le plus récent s’est soldé par une victoire 2-1 contre la Serbie le 4 octobre. Auparavant, les Néerlandais avaient fait match nul 2-2 contre la Grèce et s’étaient déjà imposés 1-2 face à la Serbie, à Belgrade. Leur défaite sur ces cinq rencontres correspond à leur élimination en Coupe du monde contre le Maroc (1-1, défaite aux tirs au but). En cinq matches, les Pays-Bas ont marqué huit buts et en ont encaissé cinq.

La Grèce compte elle aussi deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est terminé sur un nul 0-0 contre l’Allemagne le 4 octobre. Auparavant, les Grecs avaient fait match nul 2-2 face aux Pays-Bas et avaient battu l’Allemagne 0-1 à l’extérieur. Leur seule défaite est survenue lors d’un match amical contre l’Italie (0-1) en juin. La Grèce a marqué cinq buts et en a encaissé trois au cours de cette série.

Confrontations directes

Face à face

Pays-BasNulGrèce
3
1
1
UEFA Nations League A
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
2
FDM
European Championship Qualification
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
FDM
European Championship Qualification
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
3
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
1
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
FDM
Matchs Amicaux
Pays-Bas badge
Pays-Bas
PAB
4
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
11Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux pays était le match aller de cette campagne de Ligue des nations, disputé le 1er octobre 2026 à Athènes et terminé sur le score de 2-2. Lors des cinq dernières confrontations directes, les Pays-Bas ont gagné deux fois, contre une victoire pour la Grèce et deux matches nuls. Plus tôt, lors des qualifications pour l’Euro, les Pays-Bas s’étaient imposés à deux reprises : 3-0 à domicile en septembre 2023 et 0-1 à l’extérieur en octobre 2023.

Classement

Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pays-BasPays-BasPAB
422075+28
V
N
V
N
2
GrèceGrèceGRÈ
422053+28
N
N
V
V
3
AllemagneAllemagneALM
412132+15
N
V
D
N
4
SerbieSerbieSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, les Pays-Bas occupent actuellement la première place, tandis que la Grèce est deuxième.

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