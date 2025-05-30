Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille Arsenal au Parc des Princes pour la deuxième demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Lors de la première manche à Londres, les Parisiens l’avaient emporté 1-0 grâce à Ousmane Dembélé. Cet avantage minime promet un match retour captivant : Arsenal devra marquer au moins une fois pour espérer prolonger le suspense ou l’emporter.

Le PSG, déjà sacré champion de Ligue 1, affiche une forme éclatante sous la houlette de Luis Enrique, qui a transformé un effectif de stars en un collectif soudé. Des éléments comme Ousmane Dembélé, déjà auteur de plusieurs buts cette saison, et Gianluigi Donnarumma, célèbre pour ses arrêts décisifs, jouent un rôle clé dans le succès de l’équipe.

Arsenal, diminué par les absences de Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus et Takehiro Tomiyasu, tous blessés, pourrait toutefois récupérer Jurriën Timber, dont la participation reste incertaine. Malgré tout, les Gunners pourront compter sur le retour du milieu de terrain Thomas Partey, attendu pour apporter plus de solidité au centre du terrain. Fort de l’expérience de l’entraîneur Mikel Arteta et animé par la détermination de son groupe, Arsenal entend bien renverser la vapeur et se hisser en finale.

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Diffusion du match PSG - Arsenal : chaîne TV et stream ing live

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Heure du coup d’envoi du match Paris Saint-Germain - Arsenal :

Ligue des Champions - Phases Finales Parc des Princes

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