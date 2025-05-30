Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoArsenal
Kijk nu LIVE op

Traduit par

Où regarder Paris Saint-Germain - Arsenal : chaîne TV, streaming live, horaire du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
Ligue des Champions

Où regarder le match Paris Saint-Germain – Arsenal et retrouver les dernières actualités des deux équipes.

Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille Arsenal au Parc des Princes pour la deuxième demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Lors de la première manche à Londres, les Parisiens l’avaient emporté 1-0 grâce à Ousmane Dembélé. Cet avantage minime promet un match retour captivant : Arsenal devra marquer au moins une fois pour espérer prolonger le suspense ou l’emporter.

Le PSG, déjà sacré champion de Ligue 1, affiche une forme éclatante sous la houlette de Luis Enrique, qui a transformé un effectif de stars en un collectif soudé. Des éléments comme Ousmane Dembélé, déjà auteur de plusieurs buts cette saison, et Gianluigi Donnarumma, célèbre pour ses arrêts décisifs, jouent un rôle clé dans le succès de l’équipe.

Arsenal, diminué par les absences de Gabriel Magalhães, Kai Havertz, Gabriel Jesus et Takehiro Tomiyasu, tous blessés, pourrait toutefois récupérer Jurriën Timber, dont la participation reste incertaine. Malgré tout, les Gunners pourront compter sur le retour du milieu de terrain Thomas Partey, attendu pour apporter plus de solidité au centre du terrain. Fort de l’expérience de l’entraîneur Mikel Arteta et animé par la détermination de son groupe, Arsenal entend bien renverser la vapeur et se hisser en finale.

Pour ne rien manquer de cette affiche, Voetbalzone vous propose un guide complet incluant toutes les informations sur les diffusions TV et les streams en ligne.

Diffusion du match PSG - Arsenal : chaîne TV et streaming live

Ziggo SportRegarder ici

Ce match important de Ligue des champions est diffusé sur Ziggo.

Vous préférez le streaming en ligne ? C’est également possible : suivez la rencontre en direct sur Ziggo GO.

Vous souhaitez simplement discuter du match en direct sur Voetbalzone ? C’est également possible ici.

Heure du coup d’envoi du match Paris Saint-Germain - Arsenal :

crest
Ligue des Champions - Phases Finales
Parc des Princes

Actualités des équipes et compositions

Paris Saint-Germain vs Arsenal compositions

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formation

4-3-3

Home team crestARS
1
G. Donnarumma
51
W. Pacho
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
8
F. Ruiz
17
Vitinha
87
J. Neves
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
22
D. Raya
12
J. Timber
2
W. Saliba
49
M. Lewis-Skelly
15
J. Kiwior
8
C
M. Oedegaard
41
D. Rice
5
T. Partey
11
G. Martinelli
23
M. Merino
7
B. Saka

4-3-3

ARSAway team crest

PSG
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • Luis Enrique

ARS
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • M. Arteta

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Forme récente

PSG
-Forme

Buts marqués (encaissés)
6/7
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

ARS
-Forme

Buts marqués (encaissés)
9/6
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Confrontations directes

PSG

Derniers matches

ARS

1

2

Nuls

2

Victoires

5

Buts marqués

7
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Liens utiles

  • Page de l’équipe du Paris Saint-Germain
  • Page de l'équipe d'Arsenal
  • Matchs du jour
Publicité