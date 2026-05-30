Ligue des Champions - Phases Finales Puskas Arena

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Diffusion du match Paris Saint-Germain - Arsenal : chaînes TV et streams en direct

La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal sera diffusée en direct sur Ziggo Sport, RTL et Canal+. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre.

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Actualités des équipes et compositions

À Budapest, Luis Enrique devra se passer de Nuno Mendes, Willian Pacho, Quentin Ndjantou, Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé. Le onze probable du PSG : Safonov – Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández – Zaire-Emery, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Doué, Ramos, Kvaratskhelia. Aucun joueur parisien n’est suspendu.

Côté Arsenal, Ben White, Jurrien Timber et Noni Madueke sont à l’infirmerie. Mikel Arteta devrait aligner le onze suivant : Raya ; Mosquera, Calafiori, Gabriel, Saliba ; Trossard, Lewis-Skelly, Saka, Rice ; Eze et Gyökeres. Les Gunners ne comptent aucun suspendu. Tout changement de dernière minute sera signalé ici.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 47 Q. Ndjantou Blessures et suspensions 4 B. White

Forme récente

Le PSG aborde la finale avec des résultats en dents de scie en Ligue 1 : deux victoires, deux nuls et une défaite – dont le plus récent est un revers 2-1 à domicile contre le Paris FC. Auparavant, ils avaient battu Lens 2-0 et Brest 1-0, tout en faisant match nul contre le Bayern Munich (1-1) en Ligue des champions. En cinq rencontres, le PSG a marqué six buts et en a encaissé sept.

Arsenal aborde le voyage à Budapest en excellente forme. Les Gunners ont enchaîné cinq succès consécutifs, dont une victoire 1-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et un 3-0 face à Fulham en Premier League. Leur dernière sortie, un 2-1 sur la pelouse de Crystal Palace, confirme la tendance : Arsenal a marqué lors de ces cinq rencontres et gardé ses cages inviolées à deux reprises.

Confrontations directes

L’histoire des confrontations entre le PSG et Arsenal en Ligue des champions est récente et riche en rebondissements. Lors de leur dernière rencontre, en mai 2025, le PSG s’était imposé 2-1 à domicile, après qu’Arsenal eut perdu 0-1 chez lui une semaine plus tôt — une double confrontation qui avait permis au PSG d’accéder à la finale. Plus tôt dans la saison, en octobre 2024, Arsenal s’était imposé 2-0 à domicile. Lors de la phase de groupes 2016, les deux clubs s’étaient neutralisés : 1-1 à Paris, 2-2 à Londres. Au total, sur cinq confrontations, le PSG compte deux victoires, Arsenal une, et deux matchs se sont conclus par un partage.

Classement

Arsenal a terminé en tête de son groupe en phase de groupes, tandis que le PSG a conclu à la onzième place, un écart qui a naturellement orienté différemment leurs parcours respectifs vers la finale.