Premier League - Premier League St James' Park

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Diffusion Newcastle United - West Ham United : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez le détail de la chaîne TV et des options de streaming pour ce rendez-vous de Premier League. Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée sur Viaplay, détenteur des droits de la compétition. Abonnez-vous via le lien ci-dessous.

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Actualités des équipes et compositions

Côté Newcastle, Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär et Emil Krafth sont forfait sur blessure. Aucun joueur n’est suspendu. Le onze probable des Magpies : Pope ; Thiaw, Hall, Burn, Botman ; Guimarães, Woltemade, Ramsey, Tonali ; Barnes, Osula.

West Ham se rend dans le nord-est de l’Angleterre sans le gardien Lukasz Fabianski et Adama Traoré, tous deux à l’infirmerie. Aucun joueur n’est suspendu chez les visiteurs. Composition probable des Hammers : Hermansen ; Disasi, Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka ; Souček, Fernandes ; Summerville, Bowen, Pablo ; Castellanos. D’autres mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Newcastle traverse une fin de saison délicate : en cinq journées de Premier League, les Magpies n’ont obtenu qu’une victoire (3-1 contre Brighton) et comptent trois défaites à leur actif. Le dernier match s’est conclu par un partage 1-1 contre Nottingham Forest. En cinq sorties, les Magpies ont concédé huit buts, signe d’une arrière-garde en difficulté.

West Ham, dont les performances sont irrégulières mais qui montre parfois de la résilience, a remporté deux de ses cinq dernières sorties, dont une victoire convaincante 4-0 contre Wolverhampton. En déplacement, les Hammers se sont toutefois inclinés 1-0 à Arsenal. Sur ces cinq matchs, West Ham a inscrit sept buts et en a concédé cinq, une dynamique qui ne suffit pas à les éloigner de la zone de relégation.

Confrontations directes

Leurs confrontations sont souvent dramatiques. Le dernier affrontement, en novembre 2025 à Londres, s’est soldé par une victoire 3-1 des Hammers. Auparavant, Newcastle s’était imposé 1-0 sur la pelouse des Hammers lors de la même saison. Sur les cinq dernières confrontations en Premier League, la balance est équilibrée : deux succès pour West Ham, deux pour Newcastle et un match nul 2-2. Les buts sont généralement au rendez-vous : ces cinq confrontations ont produit dix-sept réalisations.

Classement

Au classement de la Premier League, Newcastle occupe la treizième place, tandis que West Ham pointe à la dix-huitième position, en pleine zone de relégation. Pour les Hammers, cette rencontre revêt donc une importance capitale dans la lutte pour le maintien.