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Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Stadion De Goffert

Diffusion de NEC - Stade Rennes : chaîne TV et streaming en direct

Les informations sur la diffusion TV et le streaming de NEC - Stade Rennes figurent ci-dessous. Selon les données disponibles, le match est à suivre en direct sur Ziggo Go.

Actualités des équipes et effectifs

Dick Schreuder entraîne le NEC. Aucune information n’est encore disponible sur les blessés, les suspendus ou la composition probable.

Franck Haise dirige le Stade Rennes. Aucune information n’est encore disponible concernant les absents ou le onze de départ du club français. Nous mettrons ces informations à jour dès que des nouvelles seront disponibles, à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Le NEC a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait un nul et subi deux défaites (V-N-D : 2-1-2). Son dernier résultat est une défaite 1-4 contre le PSV. Auparavant, le NEC avait battu l’Omonia Nicosie 3-1 en Ligue Europa et fait match nul 2-2 contre le FC Groningen. Sur cette série, le NEC a marqué neuf buts et en a encaissé dix.

Le Stade Rennes a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites (V-N-D : 1-2-2). Son dernier match s’est terminé sur un nul 1-1 à Lorient. Auparavant, Rennes avait battu Strasbourg 3-0 et fait match nul 0-0 contre l’Olympiakos, mais avait aussi perdu 5-2 contre l’OGC Nice. Le club français a marqué sept buts et en a encaissé huit.

Confrontations directes

Les données disponibles pour ce match ne font état d’aucune confrontation récente entre le NEC et le Stade Rennes.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, le NEC est douzième et le Stade Rennes dix-septième.