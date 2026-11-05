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Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Stadion De Goffert

Diffusion de NEC - Omonia Nicosia : chaîne TV et streaming en direct

Le match entre NEC et Omonia Nicosia est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour le regarder en streaming ou à la télévision.

Actualités des équipes et effectifs

Dick Schreuder prépare NEC pour ce match de Ligue Europa. Aucune information officielle concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe à domicile. Des précisions sont attendues à l’approche de la rencontre.

La situation est la même du côté d’Omonia Nicosia : l’entraîneur Henning Berg n’a pas encore dévoilé son groupe et aucune absence n’est confirmée. Des mises à jour seront ajoutées dès que les clubs communiqueront des informations sur leurs équipes.

Forme récente

NEC a traversé une période irrégulière, avec deux matches nuls, une victoire et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 1-0 contre le sc Heerenveen en Eredivisie. La victoire à l’extérieur contre Dinamo Zagreb (2-4) a été le point fort de cette série. En cinq matches, NEC a marqué neuf buts et en a encaissé six.

Omonia Nicosia a affiché un bilan comparable : deux victoires, un match nul et deux défaites. Sa dernière rencontre, une victoire à domicile contre AEL Limassol (2-0), a donné un élan positif à l’équipe. La lourde défaite à domicile contre Benfica (1-4) en Ligue Europa illustre la vulnérabilité des Chypriotes au plus haut niveau. Omonia a marqué sept buts et en a encaissé neuf en cinq matches.

Confrontations directes

Aucune confrontation précédente entre NEC et Omonia Nicosia n’est répertoriée. Ce match de Ligue Europa ouvre un nouveau chapitre pour les deux clubs.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, NEC occupe la vingtième place, tandis qu’Omonia Nicosia est onzième.