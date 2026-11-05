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Ligue Europa à la télévision

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Stadion De Goffert

Diffusion de NEC - Omonia Nicosia : chaîne TV et streaming en direct

Le duel entre NEC et Omonia Nicosia est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour regarder le match en streaming ou à la télévision.

Actualités des équipes & effectifs

Dick Schreuder prépare NEC pour ce duel de Ligue Europa. Aucune information officielle sur les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible concernant l’équipe à domicile. Des précisions sont attendues à l’approche du match.

La situation est la même du côté de l’Omonia Nicosia : l’entraîneur Henning Berg n’a pas encore annoncé son groupe et aucune absence n’est confirmée. Des mises à jour seront ajoutées dès que les clubs communiqueront des informations sur leurs équipes.

Forme récente

NEC a connu une période irrégulière, avec deux matches nuls, une victoire et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 1-0 contre le sc Heerenveen en Eredivisie. La victoire à l’extérieur face au Dinamo Zagreb (2-4) a été le temps fort de cette série. En cinq matches, NEC a marqué neuf fois et encaissé six buts.

L’Omonia Nicosia a affiché un bilan comparable : deux victoires, un match nul et deux défaites. Son dernier match, une victoire à domicile contre l’AEL Limassol (2-0), a donné un élan positif à l’équipe. La lourde défaite à domicile contre Benfica (1-4) en Ligue Europa illustre la vulnérabilité des Chypriotes au plus haut niveau. L’Omonia a marqué sept fois en cinq matches et encaissé neuf buts.

Confrontations directes

Aucune confrontation précédente entre NEC et l’Omonia Nicosia n’est répertoriée. Ce duel de Ligue Europa marque un nouveau chapitre pour les deux clubs.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, NEC occupe la vingtième place, tandis que l’Omonia Nicosia est onzième.