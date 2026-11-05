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Où regarder NEC - Omonia Nicosie : chaîne TV, streaming en direct en ligne, heure du coup d’envoi et forme récente des deux équipes

NEC Nimégue vs Omonia Nicosia
NEC Nimégue
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Un aperçu des moyens de regarder le match entre NEC et l’Omonia Nicosie, ainsi que les dernières nouvelles des deux équipes.

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Diffusion de NEC - Omonia Nicosia : chaîne TV et streaming en direct

Le duel entre NEC et Omonia Nicosia est à suivre en direct sur Ziggo Sport et Ziggo Go. Voici les options pour regarder le match en streaming ou à la télévision.

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Actualités des équipes & effectifs

NEC Nimégue vs Omonia Nicosia Équipes probables

Entraineur

  • D. Schreuder

Dick Schreuder prépare NEC pour ce duel de Ligue Europa. Aucune information officielle sur les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible concernant l’équipe à domicile. Des précisions sont attendues à l’approche du match.

La situation est la même du côté de l’Omonia Nicosia : l’entraîneur Henning Berg n’a pas encore annoncé son groupe et aucune absence n’est confirmée. Des mises à jour seront ajoutées dès que les clubs communiqueront des informations sur leurs équipes.

Forme récente

NEC

NEC - Forme

LES
N1-1
SIT
N2-2
DZG
V2-4
GRO
N2-2
HEE
D1-0
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
OMO

OMO - Forme

CEL
V0-3
ONI
N2-2
BEN
D1-4
AEK
D2-0
AEL
V2-0
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

NEC a connu une période irrégulière, avec deux matches nuls, une victoire et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 1-0 contre le sc Heerenveen en Eredivisie. La victoire à l’extérieur face au Dinamo Zagreb (2-4) a été le temps fort de cette série. En cinq matches, NEC a marqué neuf fois et encaissé six buts.

L’Omonia Nicosia a affiché un bilan comparable : deux victoires, un match nul et deux défaites. Son dernier match, une victoire à domicile contre l’AEL Limassol (2-0), a donné un élan positif à l’équipe. La lourde défaite à domicile contre Benfica (1-4) en Ligue Europa illustre la vulnérabilité des Chypriotes au plus haut niveau. L’Omonia a marqué sept fois en cinq matches et encaissé neuf buts.

Confrontations directes

Aucune confrontation précédente entre NEC et l’Omonia Nicosia n’est répertoriée. Ce duel de Ligue Europa marque un nouveau chapitre pour les deux clubs.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Europa, NEC occupe la vingtième place, tandis que l’Omonia Nicosia est onzième.

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