Eredivisie - Eredivisie Stadion De Goffert

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Diffusion du match NEC - Go Ahead Eagles : chaîne TV et streaming live

Ci-dessous, découvrez les options de diffusion TV et de streaming en direct pour NEC - Go Ahead Eagles. Le match est diffusé en direct sur ESPN via Ziggo. Les abonnés peuvent regarder la rencontre sur la plateforme ESPN ; les nouveaux spectateurs peuvent s’inscrire via le lien ci-dessous.

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Actualités des équipes et compositions

Côté NEC, F. Entius est forfait en raison d’une blessure, tandis que l’équipe locale n’a aucun suspendu. Voici la composition probable du NEC : G. Crettaz ; E. Dasa, D. Fonville, B. Nuytinck, N. Lebreton ; S. Ouaissa, K. Sano, D. Nejasmic ; P. Sandler, T. Chery, B. Linssen.

Les Go Ahead Eagles se déplacent à Nimègue sans trois joueurs blessés : P. Saathof, G. Nauber et R. Weijenberg sont forfait. Aucune suspension n’est à signaler chez les visiteurs. Le onze probable des Go Ahead Eagles est le suivant : J. De Busser ; A. Adelgaard, A. Sampsted, J. Kramer, J. Dirksen ; S. Tengstedt, J. Breum, V. Edvardsen ; M. Suray, M. Meulensteen, S. Sigurdarson. Tout changement sera communiqué au plus près du coup d’envoi.

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties, le NEC a obtenu une victoire, trois nuls et une défaite. Son dernier match s’est soldé par une défaite 2-1 sur la pelouse du FC Groningen le 10 mai. Auparavant, les Nimègiens avaient partagé les points avec Telstar et le FC Twente (1-1 à chaque fois). Les Pêcheurs ont inscrit six buts et en ont concédé neuf lors de cette série.

Les Go Ahead Eagles, de leur côté, ont signé une victoire, trois nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties en Eredivisie. Leur dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-4 à domicile face au PSV le 10 mai. Leur unique succès est un large 5-0 contre le PEC Zwolle le 5 avril. Les visiteurs ont également partagé les points à deux reprises sur le score de 0-0, contre l’AZ et le FC Groningen, avant un match nul 2-2 face au Sparta.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 5 octobre 2025 : Go Ahead Eagles et NEC se sont séparés sur un score de parité (1-1) en Eredivisie. Auparavant, le 9 mars 2025, les Go Ahead Eagles s’étaient imposés 3-2 sur la pelouse du NEC. Sur les cinq dernières confrontations, les Go Ahead Eagles comptent deux victoires, le NEC une, et deux matchs se sont conclus par un partage. La plus large victoire est revenue aux Go Ahead Eagles, 5-0, le 7 décembre 2024.

Classement

Au classement actuel de l’Eredivisie, NEC occupe la 4^e place, tandis que Go Ahead Eagles pointe à la 12^e position.