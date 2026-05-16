Premier League - Premier League Old Trafford

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Diffusion Manchester United - Nottingham Forest : chaînes TV et streaming live

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Actualités des équipes et compositions

Côté Manchester United, Ugarte, Sesko, Casemiro et De Ligt sont forfait à cause de blessures, tandis que l’équipe n’a aucun suspendu. Le onze probable alignera Lammens dans les buts, une défense composée de Martinez, Shaw, Maguire et Mazraoui, un milieu de terrain formé par Diallo, Mainoo et Mount, et un trio offensif composé de Cunha, Fernandes et Zirkzee.

De leur côté, les Forest affronteront ce déplacement avec un effectif largement diminué : Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangaré, Murillo, John Victor et Savona sont tous à l’infirmerie. Le onze probable des visiteurs alignerait Sels dans les cages, une défense composée de Milenkovic, Cunha, Morato et Williams, un milieu de terrain avec Dominguez et Jesus, tandis que Netz, Anderson, Bakwa et Awoniyi complètent l’équipe. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du match.

Forme récente

Manchester United vient de connaître une série en dents de scie, mais globalement positive. L'équipe a remporté trois de ses cinq derniers matchs de championnat, avec comme point d'orgue une victoire 3-2 contre Liverpool. Chelsea a également été battu, 1-0 à domicile. La seule défaite en championnat de cette série a été un 2-1 contre Leeds United. Le dernier match, contre Sunderland, s'est soldé par un match nul et vierge.

Nottingham Forest, de son côté, présente un bilan plus mitigé. Les Foresters ont remporté deux de leurs cinq dernières sorties : une victoire 3-1 sur la pelouse de Chelsea et une large victoire 5-0 à Sunderland. Ils ont toutefois subi une lourde défaite 4-0 contre Aston Villa en Ligue Europa, avant de conclure leur dernier match, sur la pelouse de Newcastle United, sur un score de parité 1-1. Les contraintes du calendrier européen semblent avoir pesé sur les performances des Forest.

Confrontations directes

La dernière rencontre, en novembre 2025 au City Ground, s’est conclue sur le score de 2-2. En avril 2025, Forest s’était déjà imposé 1-0 à domicile. En décembre 2024, les Foresters s’étaient même imposés 3-2 à Old Trafford. Sur les cinq dernières confrontations, Nottingham a souvent surpassé les attentes, signant plusieurs victoires et trouvant le chemin des filets à chaque rencontre.

Classement

En Premier League, Manchester United occupe la troisième place, tandis que Nottingham Forest se classe seizième. Cet écart au classement résume bien la situation : United joue pour l'honneur et pour terminer la saison en beauté, tandis que Forest se bat pour sa survie dans le championnat.