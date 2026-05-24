Premier League - Premier League Etihad Stadium

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Diffusion de Manchester City - Aston Villa : chaîne TV et streaming live

Aux Pays-Bas, la rencontre est diffusée en direct sur Viaplay. Retrouvez ci-dessous les options de streaming et la chaîne TV pour ce match de Premier League.

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Actualités des équipes et compositions

À Manchester City, Pep Guardiola aligne Gianluigi Donnarumma dans les buts, une défense composée d’Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Matheus Nunes et Nico O’Reilly, ainsi qu’un secteur offensif mené par Jeremy Doku, Rodrigo Hernández, Mateo Kovačić, Bernardo Silva et Antoine Semenyo, derrière l’attaquant Erling Haaland. L’équipe locale est au complet, sans blessé ni suspendu. Chez Aston Villa, Alysson Edward et Boubacar Kamara sont forfait sur blessure. De son côté, Unai Emery devrait aligner Damián Martínez dans les buts, une défense composée de Matty Cash, Lucas Digne, Pau Torres et Ezri Konsa, un milieu de terrain incluant Youri Tielemans, Victor Lindelöf, Emiliano Buendía, Morgan Rogers et John McGinn, ainsi que Ollie Watkins en attaque. Tout changement sera signalé dans cette section avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 44 B. Kamara

Forme récente

Au cours de ses cinq dernières sorties, Manchester City a affiché des performances inégales mais globalement positives. Les Citizens ont signé trois victoires, dont un 3-0 contre Crystal Palace et un 3-0 face à Brentford en Premier League, mais ont aussi concédé deux nuls. Le dernier match s’est conclu par un nul 1-1 contre l’AFC Bournemouth, tandis qu’un autre 3-3 face à Everton, plus tôt en mai, avait déjà mis en lumière une certaine fragilité défensive. Au total, les Citizens ont inscrit dix buts et en ont concédé cinq en cinq sorties.

Aston Villa affiche également une série impressionnante. Sous les ordres d’Emery, les Villans ont remporté trois de leurs cinq dernières sorties, dont un 4-2 face à Liverpool et un 4-0 contre Nottingham Forest en Ligue Europa. Leur dernière sortie, une victoire 3-0 sur la pelouse de Fribourg en C4, confirme cette excellente dynamique. Les Villans ont concédé une seule défaite (1-2 face à Tottenham) et un nul (2-2 contre Burnley).

Confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à octobre 2025, lorsque Aston Villa s’était imposé 1-0 à domicile face à Manchester City en Premier League. Sur les cinq derniers duels en Premier League, le bilan est remarquablement équilibré : les deux clubs ont remporté deux victoires chacun, tandis que City a signé sa victoire la plus nette en avril 2024 avec un succès 4-1 à domicile. Villa a également pris les trois points à domicile en décembre 2024 grâce à une victoire 2-1, ce qui montre que les rapports de force entre les deux équipes sont très serrés ces dernières années.

Classement

Au classement de la Premier League, Manchester City occupe la 2e place et Aston Villa la 4e. La rencontre conclura la saison et pourrait influer directement sur le classement final.