Voici le guide complet proposé par Voetbalzone, rassemblant toutes les informations essentielles sur la rencontre, notamment les détails des retransmissions télévisées et des diffusions en direct en ligne.

Diffusion Liverpool - Brentford : chaîne TV et streaming live

Liverpool vs Brentford est diffusé en direct sur Viaplay. Retrouvez ci-dessous les options de streaming pour ce match de Premier League.

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Actualités des équipes et compositions

À Liverpool, Arne Slot doit composer avec une longue liste d’absents : Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo et Hugo Ekitike sont tous à l’infirmerie. La composition probable voit Mamardashvili gardien, une défense alignant Gomez, Van Dijk, Konaté et Kerkez, un milieu composé de Jones, Szoboszlai, Gravenberch et Mac Allister, tandis que Ngumoha et Gakpo occuperont le front de l’attaque.

Chez Brentford, Rico Henry, Antoni Milambo et Fabio Carvalho sont à l’infirmerie. Keith Andrews, lui, dispose du reste de son groupe. Kelleher devrait garder les cages, derrière une défense composée de Collins et Ajer dans l’axe, de Kayode et Lewis-Potter sur les côtés. Damsgaard, Janelt et Jensen occuperont le milieu, tandis qu’Ouattara, Yarmoliuk et Igor Thiago animeront le front de l’attaque. D’autres mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Liverpool traverse une fin de saison délicate. En cinq journées de Premier League, les Reds comptent deux succès, un nul et deux revers. Leur dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-2 à Anfield face à Aston Villa, un résultat qui accentue le sentiment d’incertitude autour du club. Auparavant, les Reds s’étaient déjà inclinés 3-2 à domicile face à Manchester United, même si cette défaite avait été atténuée par une victoire 1-2 sur Everton. En cinq rencontres, Liverpool a inscrit neuf buts mais en a également encaissé autant, un bilan qui souligne la fragilité de sa défense.

Brentford affiche des résultats en dents de scie. Les Bees comptent une victoire, deux défaites et deux nuls lors de leurs cinq dernières sorties. Leur plus récent match s’est conclu par un partage 2-2 sur la pelouse de Crystal Palace. Leur succès 3-0 contre West Ham United, plus tôt en mai, a rappelé qu’à son meilleur niveau Brentford reste une équipe redoutable. Au total, les Londoniens ont inscrit six buts et en ont concédé huit au cours de cette série.

Confrontations directes

Les confrontations entre Liverpool et Brentford ne dévoilent pas de tendance claire. Le dernier affrontement, en octobre 2025 sur la pelouse de Brentford, s’est soldé par une victoire 3-2 des Bees, preuve que les Londoniens peuvent faire mal à Liverpool. Sur les quatre autres matchs étudiés, Liverpool s’est imposé à trois reprises, tandis que Brentford s’est également incliné à domicile en janvier 2025 sur le score de 0-2. Cette série indique que les Bees sont plus dangereux à domicile qu’à l’extérieur, mais que Liverpool a globalement dominé les débats.

Classement

Au classement final de la Premier League, Liverpool occupe la cinquième place, tandis que Brentford se classe neuvième. Pour Liverpool, cette cinquième place signifie que la qualification pour une compétition européenne la saison prochaine reste à portée de main, en fonction des résultats de la dernière journée. Brentford termine la saison en milieu de tableau, une performance honorable pour un club qui n'a fait son retour dans l'élite qu'il y a cinq ans.