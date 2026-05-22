Où regarder les matchs de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ? Chaînes TV et streams en direct





Pour regarder des matchs en dehors de leur pays d’origine de diffusion, vous pouvez contourner les restrictions géographiques grâce à un réseau privé virtuel (VPN) tel qu’ExpressVPN.

Comment faire ?

1. Inscrivez-vous à un service fiable comme ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, puis installez l’application sur votre appareil.

2. Connectez-vous à un serveur situé dans le pays de la plateforme de streaming qui diffuse le match.

3. Connectez-vous àvotre compte, lancez la diffusion en direct et profitez du match.

Points clés :

1. Évitez les VPN gratuits : ils manquent de vitesse et de capacité de déblocage pour la retransmission sportive.

2. Sur ordinateur, ouvrez une fenêtre « Incognito » ou « Privée » pour empêcher le site de streaming d’accéder à vos anciens cookies.

3. Le contournement des restrictions géographiques constitue une violation des conditions d’utilisation de nombreuses plateformes de streaming.

En France, la rencontre sera diffusée sur M6et beIN Sports. La couverture en clair est assurée par M6, qui proposera également le match en direct sur sa plateforme 6play, tandis que beIN Sports offrira une retransmission intégrale sur ses chaînes premium et via l’application beIN CONNECT. Au Sénégal, la chaîne publique RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) détient les droits officiels et diffusera la rencontre en clair sur ses réseaux hertziens et satellitaires.

Quel sera le prochain match de la France lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Le match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui verra la France affronter le Sénégal, se tiendra au célèbre MetLife Stadium. Il s’agit du premier match des Bleus dans le tournoi et de l’opposition entre deux grandes nations du football, il sera donc largement diffusé aussi bien sur les chaînes gratuites que sur les plateformes premium.

Détails Informations Adversaire Sénégal Date Mardi 16 juin 2026 Heure du coup d’envoi 15 h 00 (heure locale) / 20 h 00 (BST) Stade MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) Ville East Rutherford, New Jersey, États-Unis

Diffuseurs mondiaux de la Coupe du monde de la FIFA 2026

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en France ?

Pour suivre l’intégralité de la campagne des Bleus, avec Kylian Mbappé et Michael Olise, les supporters peuvent se connecter à beIN Sports et à M6.

Les meilleurs VPN et flux gratuits pour suivre la France lors de la Coupe du monde de football 2026

Pour suivre les Bleus, il vous suffira de vous « téléporter » virtuellement vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :

Choisissez un VPN à haut débit : parmi les meilleures options pour 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark. Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV) Connectez-vous à un serveur localisé dans ce pays Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur. Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match des Bleus en direct !

La solution nomade : le streaming avec Saily eSIM.

Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.

Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play. Choisissez votre forfait : indiquez votre pays de destination (par exemple, les États-Unis pour le tournoi) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en streaming HD de 90 minutes, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go . Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni trombone n’est nécessaire. Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.



