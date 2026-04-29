Diffuseurs de la Coupe du monde de football 2026 à l'échelle mondiale
🌍 Pays/Région
📺 Diffuseur
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanie
TV Klan
🇩🇿 Algérie
ENTV
🇦🇩 Andorre
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentine
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australie
SBS
🇦🇹 Autriche
ORF | ServusTV
🇦🇿 Azerbaïdjan
Azerbaïdjan : ITV
🇧🇪 Belgique
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivie
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
Arena Sport
🇧🇷 Brésil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarie
BNT
🇰🇭 Cambodge
Hang Meas
🇨🇦 Canada
Bell Media
Chili (Chilevisión)
Chilevisión
🇨🇳 Chine
CMG
🇨🇴 Colombie
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Croatie
HRT
🇨🇾 Chypre
Sigma TV
🇨🇿 République tchèque
ČT | TV Nova
🇩🇰 Danemark
DR | TV2
🇪🇨 Équateur
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estonie
TV3
Fidji : FBC
FBC
🇫🇮 Finlande
Yle | MTV3
🇫🇷 France
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Allemagne
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Grèce
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hong Kong
PCCW
🇭🇺 Hongrie
MTVA
🇮🇸 Islande
RÚV
🇮🇩 Indonésie
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irlande
RTÉ
🇮🇱 Israël
KAN | Charlton
🇮🇹 Italie
RAI | DAZN
🇯🇵 Japon
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
🇰🇿 Kazakhstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirghizistan
KTRK
🇱🇻 Lettonie
TV3 Lettonie
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
Lituanie
TV3 Lituanie
Luxembourg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macao
TDM
Maldives 🇲🇻
Medianet
Malte 🇲🇹
PBS
🇲🇺 Maurice
MBC
Mexique 🇲🇽
Mexique : TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord
beIN Sports
🇲🇳 Mongolie
EduTV | Télévision nationale | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Monténégro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Népal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Pays-Bas
NOS
🇳🇿 Nouvelle-Zélande
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Macédoine du Nord
Arena Sport
🇳🇴 Norvège
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Pérou
América Televisión
🇵🇭 Philippines
Aleph Group
Pologne 🇵🇱
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Roumanie
Antena
🇷🇺 Russie – Match TV
Match TV
Saint-Marin
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbie
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapour
Mediacorp
🇸🇰 Slovaquie
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slovénie
Arena Sport
🇿🇦 Afrique du Sud
SABC | SportyTV
🌏 Amérique du Sud
DSports | Disney+
🇰🇷 Corée du Sud
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Espagne
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Afrique subsaharienne
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Suède
SVT | TV4
🇨🇭 Suisse
SRG SSR
🇹🇼 Taïwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadjikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Turquie
TRT
Turkménistan
Sport au Turkménistan
Ukraine 🇺🇦
MEGOGO
🇬🇧 Royaume-Uni
BBC | ITV
🇺🇸 États-Unis
Fox Sports (anglais) | Telemundo (espagnol)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Ouzbékistan
Zo’r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
En savoir plus : Tenues de l'Écosse pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 : maillot domicile, maillot extérieur, dates de sortie et prix
Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde de football en Écosse ?
Pour ne manquer aucune action de la sélection écossaise, les supporters peuvent suivre la couverture en direct sur la BBC et STV.
Meilleurs VPN et flux gratuits pour regarder l’Écosse à la Coupe du monde de la FIFA 2026
Pour soutenir l’équipe nationale écossaise, il suffit de se « téléporter » vers un pays proposant une diffusion gratuite ou de meilleure qualité. Voici la marche à suivre :
- Optez pour un VPN à haut débit : parmi les solutions les plus fiables en 2026 figurent ExpressVPN, NordVPN et Surfshark.
- Installez l’application : téléchargez le logiciel VPN sur votre appareil (ordinateur portable, téléphone ou Smart TV)
- Connectez-vous à un serveur dans ce pays
- Ouvrez le service de streaming : rendez-vous sur le site ou l’application du diffuseur.
- Lancez la rencontre : recherchez « Coupe du monde de la FIFA » et profitez du match de l’Écosse en direct !
La solution des voyageurs : le streaming avec Saily eSIM.
Saily, service d’eSIM de voyage conçu par les experts de Nord Security, vous permet de télécharger un forfait de données directement sur votre téléphone. Idéal pour suivre la Coupe du monde 2026, il garantit la bande passante nécessaire pour profiter du streaming en direct en 4K ou en HD, sans décalage.
- Téléchargez l’application Saily depuis l’App Store ou Google Play.
- Choisissez votre forfait : indiquez le pays dans lequel vous suivez la compétition (par exemple, les États-Unis) puis sélectionnez un volume de données. Pour des matchs en direct de 90 minutes en 4K ou HD, optez pour un forfait 10 Go ou 20 Go.
- Installez l’eSIM : suivez le guide d’installation en un clic dans l’application. Aucune carte SIM physique ni « trombone » n’est nécessaire.
- Activez votre forfait dès votre arrivée, puis ouvrez votre application de streaming pour profiter du match en 4K ou HD, sans buffer, grâce à une connexion mobile dédiée et ultra-rapide.